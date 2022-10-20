https://ria.ru/20221020/es-1825330147.html

Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа

Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа - РИА Новости, 20.10.2022

Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа

Страны Евросоюза практически не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:32

2022-10-20T12:32

2022-10-20T13:27

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цены на нефть

европа

италия

нидерланды

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза практически не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg."Только десять процентов газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей", — сообщает издание.Остальные 90 процентов запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые могут продавать голубое топливо по завышенным ценам даже в другие страны, отметил автор статьи.По заявлению специалистов, региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки топлива между рынками. Тем не менее в сложившейся кризисной ситуации система еще не оправдала себя."Практические возможности системы не проверялись ранее", — прокомментировал Грэм Фридмен, аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie.По прогнозам эксперта, в случае холодной зимы запасы могут упасть ниже десяти процентов уже к марту."Многое будет зависеть от суровости этой зимы", — добавил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221019/gaz-1825208589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221019/katar-1825169293.html

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экономика, цены на нефть, европа, италия, нидерланды