https://ria.ru/20221020/es-1825330147.html
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа - РИА Новости, 20.10.2022
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
Страны Евросоюза практически не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:32
2022-10-20T12:32
2022-10-20T13:27
экономика
цены на нефть
европа
италия
нидерланды
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза практически не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg."Только десять процентов газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей", — сообщает издание.Остальные 90 процентов запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые могут продавать голубое топливо по завышенным ценам даже в другие страны, отметил автор статьи.По заявлению специалистов, региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки топлива между рынками. Тем не менее в сложившейся кризисной ситуации система еще не оправдала себя."Практические возможности системы не проверялись ранее", — прокомментировал Грэм Фридмен, аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie.По прогнозам эксперта, в случае холодной зимы запасы могут упасть ниже десяти процентов уже к марту."Многое будет зависеть от суровости этой зимы", — добавил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221019/gaz-1825208589.html
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экономика, цены на нефть, европа, италия, нидерланды
Экономика, Цены на нефть, Европа, Италия, Нидерланды
12:32 20.10.2022 (обновлено: 13:27 20.10.2022)
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
Bloomberg сообщил, что страны ЕС практически не имеют контроля над запасами газа
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Страны Евросоюза практически не имеют контроля над собственными запасами газа, пишет Bloomberg
.
"Только десять процентов газа в хранилищах от Италии
до Нидерландов
находятся под непосредственным контролем властей", — сообщает издание.
Остальные 90 процентов запаса принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые могут продавать голубое топливо по завышенным ценам даже в другие страны, отметил автор статьи.
По заявлению специалистов, региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки топлива между рынками. Тем не менее в сложившейся кризисной ситуации система еще не оправдала себя.
"Практические возможности системы не проверялись ранее", — прокомментировал Грэм Фридмен, аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie.
По прогнозам эксперта, в случае холодной зимы запасы могут упасть ниже десяти процентов уже к марту.
"Многое будет зависеть от суровости этой зимы", — добавил он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.