https://ria.ru/20221020/energetika-1825279826.html

The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость

The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость - РИА Новости, 20.10.2022

The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость

Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:49

2022-10-20T09:49

2022-10-20T11:15

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир путин

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сша

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евросоюз

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики, пишет The Telegraph.Французский лидер, отмечают в издании, даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой."Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах", — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.Пресс-секретарь Шольца, на которого ссылается издание, признал, "что есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции"."Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости", — приводит The Telegraph слова источника в дипломатических кругах.Ранее Макрон заявил, что решение Германии выделить 200 миллиардов евро для защиты своего бизнеса и потребителей от скачкообразных цен на энергоносители может привести к "перекосам" в ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

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сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, франция, сша, германия, евросоюз, санкции в отношении россии