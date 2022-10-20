09:49 20.10.2022 (обновлено: 11:15 20.10.2022)
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить миллиарды на энергосферу ФРГ
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики, пишет The Telegraph.
"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию", — говорится в публикации.
Французский лидер, отмечают в издании, даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой.
"Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах", — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.
"Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости", — приводит The Telegraph слова источника в дипломатических кругах.
Ранее Макрон заявил, что решение Германии выделить 200 миллиардов евро для защиты своего бизнеса и потребителей от скачкообразных цен на энергоносители может привести к "перекосам" в ЕС.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.