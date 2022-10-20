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The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость - РИА Новости, 20.10.2022
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The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость - РИА Новости, 20.10.2022
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость
Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:49
2022-10-20T11:15
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики, пишет The Telegraph.Французский лидер, отмечают в издании, даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой."Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах", — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.Пресс-секретарь Шольца, на которого ссылается издание, признал, "что есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции"."Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости", — приводит The Telegraph слова источника в дипломатических кругах.Ранее Макрон заявил, что решение Германии выделить 200 миллиардов евро для защиты своего бизнеса и потребителей от скачкообразных цен на энергоносители может привести к "перекосам" в ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, франция, сша, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Владимир Путин, Франция, США, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России
09:49 20.10.2022 (обновлено: 11:15 20.10.2022)
 
The Telegraph: решение Шольца о спасении Германии привело Макрона в ярость

The Telegraph: Макрон возмутился решением Шольца выделить миллиарды на энергосферу ФРГ

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость из-за решения канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку национальной энергетики, пишет The Telegraph.

"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию", — говорится в публикации.

Французский лидер, отмечают в издании, даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой.
"Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах", — подчеркнул автор статьи Генри Сэмюэл.
Пресс-секретарь Шольца, на которого ссылается издание, признал, "что есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции".
"Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости", — приводит The Telegraph слова источника в дипломатических кругах.
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