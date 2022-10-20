https://ria.ru/20221020/eksport-1825513471.html

ООН: Гутерреш старается содействовать экспорту российского продовольствия

ООН: Гутерреш старается содействовать экспорту российского продовольствия - РИА Новости, 20.10.2022

ООН: Гутерреш старается содействовать экспорту российского продовольствия

Генсек ООН Антониу Гутерреш усердно работает в контакте с США, ЕС и Великобританией в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия РФ, заявил его... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:05

2022-10-20T21:05

2022-10-20T21:05

экономика

цены на нефть

стефан дюжаррик

владимир путин

антониу гутерреш

сша

великобритания

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ООН, 20 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш усердно работает в контакте с США, ЕС и Великобританией в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия РФ, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221020/prodovolstvie-1825341016.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, стефан дюжаррик, владимир путин, антониу гутерреш, сша, великобритания, россия, евросоюз, оон