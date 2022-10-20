ООН: Гутерреш старается содействовать экспорту российского продовольствия
ООН: Гутерреш работает с США и ЕС в целях содействия экспорту продовольствия из России
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, GermanyНелущеное зерно овса
Нелущеное зерно овса. Архивное фото
ООН, 20 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш усердно работает в контакте с США, ЕС и Великобританией в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия РФ, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Он работает чрезвычайно усердно и чрезвычайно решительно, чтобы сделать все возможное в контакте с США, ЕС, Великобританией и другими в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия", - сказал Дюжаррик на брифинге.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.