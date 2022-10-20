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Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС - РИА Новости, 20.10.2022
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Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС - РИА Новости, 20.10.2022
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС
Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:29
2022-10-20T12:18
россия
брикс
турция
египет
экономика
михаил мишустин
снг
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, заявил премьер министр Рф Михаил Мишустин."Расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".Он добавил, что сегодня есть устойчивый спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения – в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует и масложировая продукция, востребованная в государствах Ближнего Востока, отметил Мишустин.Также Россия, как отметил премьер, продолжает экспортировать зерно в Египет, Турцию, регион Персидского залива, африканские и азиатские государства. В текущем году почти вдвое выросли поставки мяса в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ и Северной Африки, подчеркнул Мишустин. По его словам, в отдельных секторах санкции не помешали переходу на экспорт товаров более высоких переделов - к примеру, в этом году Россия нарастила поставки переработанной рыбной продукции в Азию и в Европу.
https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html
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россия, брикс, турция, египет, экономика, михаил мишустин, снг
Россия, БРИКС, Турция, Египет, Экономика, Михаил Мишустин, СНГ
11:29 20.10.2022 (обновлено: 12:18 20.10.2022)
 
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС

Мишустин: экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС расширился

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, заявил премьер министр Рф Михаил Мишустин.
"Расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:32
Мишустин назвал намерения исключить Россию из глобальной торговли абсурдом
Он добавил, что сегодня есть устойчивый спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения – в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует и масложировая продукция, востребованная в государствах Ближнего Востока, отметил Мишустин.
Также Россия, как отметил премьер, продолжает экспортировать зерно в Египет, Турцию, регион Персидского залива, африканские и азиатские государства. В текущем году почти вдвое выросли поставки мяса в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ и Северной Африки, подчеркнул Мишустин. По его словам, в отдельных секторах санкции не помешали переходу на экспорт товаров более высоких переделов - к примеру, в этом году Россия нарастила поставки переработанной рыбной продукции в Азию и в Европу.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:26
Шольц предупредил о риске для ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
 
РоссияБРИКСТурцияЕгипетЭкономикаМихаил МишустинСНГ
 
 
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