https://ria.ru/20221020/eksport-1825307279.html

Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС

Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС - РИА Новости, 20.10.2022

Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС

Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:29

2022-10-20T11:29

2022-10-20T12:18

россия

брикс

турция

египет

экономика

михаил мишустин

снг

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, заявил премьер министр Рф Михаил Мишустин."Расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".Он добавил, что сегодня есть устойчивый спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения – в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует и масложировая продукция, востребованная в государствах Ближнего Востока, отметил Мишустин.Также Россия, как отметил премьер, продолжает экспортировать зерно в Египет, Турцию, регион Персидского залива, африканские и азиатские государства. В текущем году почти вдвое выросли поставки мяса в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ и Северной Африки, подчеркнул Мишустин. По его словам, в отдельных секторах санкции не помешали переходу на экспорт товаров более высоких переделов - к примеру, в этом году Россия нарастила поставки переработанной рыбной продукции в Азию и в Европу.

https://ria.ru/20221020/torgovlya-1825309161.html

https://ria.ru/20221020/sholts-1825305702.html

россия

турция

египет

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россия, брикс, турция, египет, экономика, михаил мишустин, снг