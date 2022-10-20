11:29 20.10.2022 (обновлено: 12:18 20.10.2022)
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС
Мишустин: экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС расширился
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума "Сделано в России – 2022"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экспорт промышленных товаров из России в страны БРИКС существенно расширился, хорошая динамика наблюдается по экспорту в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, заявил премьер министр Рф Михаил Мишустин.
"Расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС. Хорошая динамика по Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам", - сказал Мишустин на форуме "Сделано в России".
Он добавил, что сегодня есть устойчивый спрос на российские пиломатериалы, целлюлозу и упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на удобрения – в Латинской Америке. Хорошую динамику продаж демонстрирует и масложировая продукция, востребованная в государствах Ближнего Востока, отметил Мишустин.
Также Россия, как отметил премьер, продолжает экспортировать зерно в Египет, Турцию, регион Персидского залива, африканские и азиатские государства. В текущем году почти вдвое выросли поставки мяса в Саудовскую Аравию, а также в страны СНГ и Северной Африки, подчеркнул Мишустин. По его словам, в отдельных секторах санкции не помешали переходу на экспорт товаров более высоких переделов - к примеру, в этом году Россия нарастила поставки переработанной рыбной продукции в Азию и в Европу.