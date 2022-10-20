https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825368642.html

Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике

Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике - РИА Новости, 20.10.2022

Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике

Мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису, который станет продолжением существующих проблем в глобальной торговле, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:10

2022-10-20T14:10

2022-10-20T14:10

экономика

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису, который станет продолжением существующих проблем в глобальной торговле, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Зеркальным отражением того, что происходит во внешней торговле в мире, является долговой кризис. Накоплены огромные долги, они никуда не делись, и если бы все было нормально, стабильно с мировой торговлей, то с и долгами тоже, скорее всего, все было бы нормально. А поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Сделано в России".Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив возможные потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году.

https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей белоусов, россия