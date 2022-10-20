https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825368642.html
Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике
Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике - РИА Новости, 20.10.2022
Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике
Мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису, который станет продолжением существующих проблем в глобальной торговле, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:10
2022-10-20T14:10
2022-10-20T14:10
экономика
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису, который станет продолжением существующих проблем в глобальной торговле, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Зеркальным отражением того, что происходит во внешней торговле в мире, является долговой кризис. Накоплены огромные долги, они никуда не делись, и если бы все было нормально, стабильно с мировой торговлей, то с и долгами тоже, скорее всего, все было бы нормально. А поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Сделано в России".Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив возможные потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году.
https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия
Экономика, Андрей Белоусов, Россия
Белоусов заявил о неминуемом долговом кризисе в мировой экономике
Вице-премьер Белоусов: мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мировая экономика вплотную подошла к долговому кризису, который станет продолжением существующих проблем в глобальной торговле, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Зеркальным отражением того, что происходит во внешней торговле в мире, является долговой кризис. Накоплены огромные долги, они никуда не делись, и если бы все было нормально, стабильно с мировой торговлей, то с и долгами тоже, скорее всего, все было бы нормально. А поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис", - сказал Белоусов, выступая на форуме "Сделано в России".
"И когда сейчас говорят о мировой рецессии и о мировых проблемах, прежде всего это связано с тем, что этот триггер с внешней торговлей даст свое продолжение в накопленных долгах и дальше все посыплется по принципу домино", – добавил он.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе заявила, что видит риски рецессии в странах, которые составляют суммарно треть мирового ВВП, оценив возможные потери мировой экономики от этого в 4 триллиона долларов к 2026 году.