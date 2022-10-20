https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825347937.html

Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад

Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад - РИА Новости, 20.10.2022

Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад

Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с Россией заинтересованы другие страны, тем более что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:17

2022-10-20T13:17

2022-10-20T13:39

экономика

россия

санкции в отношении россии

санкции

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с Россией заинтересованы другие страны, тем более что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Вы знаете, что в отношении России применяется странами так называемого коллективного Запада огромное количество санкций. Причём с точки зрения международного права незаконных санкций. Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", - сказал он на полях форума "Сделано в России", куда пришёл вместе с дочерью Елизаветой.Песков отметил, что в данной ситуации открываются новые возможности для других стран, в том числе и арабских.По его словам, несмотря на то, что "время тяжелое", развития прекращать не нужно, и это необходимо российской экономике."Как видите, здесь развитие продолжается... Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, дмитрий песков