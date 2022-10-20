https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825347937.html
Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад
Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад - РИА Новости, 20.10.2022
Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад
Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с Россией заинтересованы другие страны, тем более что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:17
2022-10-20T13:17
2022-10-20T13:39
экономика
россия
санкции в отношении россии
санкции
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с Россией заинтересованы другие страны, тем более что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Вы знаете, что в отношении России применяется странами так называемого коллективного Запада огромное количество санкций. Причём с точки зрения международного права незаконных санкций. Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", - сказал он на полях форума "Сделано в России", куда пришёл вместе с дочерью Елизаветой.Песков отметил, что в данной ситуации открываются новые возможности для других стран, в том числе и арабских.По его словам, несмотря на то, что "время тяжелое", развития прекращать не нужно, и это необходимо российской экономике."Как видите, здесь развитие продолжается... Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, дмитрий песков
Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Дмитрий Песков
13:17 20.10.2022 (обновлено: 13:39 20.10.2022)
Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад
Песков: мир больше коллективного Запада, вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с Россией заинтересованы другие страны, тем более что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Вы знаете, что в отношении России применяется странами так называемого коллективного Запада огромное количество санкций. Причём с точки зрения международного права незаконных санкций. Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других стран наоборот больше заинтересован в том чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", - сказал он на полях форума "Сделано в России", куда пришёл вместе с дочерью Елизаветой.
Песков отметил, что в данной ситуации открываются новые возможности для других стран, в том числе и арабских.
"Вакуума в таком экономическом сотрудничестве не бывает. Если уходят одни, исчезают одни возможности, то это вакуум заполняют другие и появляются новые, более привлекательные возможности", - добавил представитель Кремля.
По его словам, несмотря на то, что "время тяжелое", развития прекращать не нужно, и это необходимо российской экономике.
"Как видите, здесь развитие продолжается... Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше", - добавил Песков.