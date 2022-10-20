https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258551.html
Минфин Японии сообщил о значительном росте экспорта медизделий в Россию
Минфин Японии сообщил о значительном росте экспорта медизделий в Россию - РИА Новости, 20.10.2022
Минфин Японии сообщил о значительном росте экспорта медизделий в Россию
В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T03:55
2022-10-20T03:55
2022-10-20T06:42
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япония
россия
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ТОКИО, 20 окт — РИА Новости. В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6 процента, свидетельствуют данные японского минфина.Кроме того, в сентябре ведомство зафиксировало рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3. При этом первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8 процента.В первом полугодии 2022 фингода также отмечено сокращение экспорта из Японии в России автомобилей (на 21,7 процента), мотоциклов (14,6 процента) и запчастей (76,6 процента).По информации министерства, общий объем экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4 процента, а импорта — на 6,5 процента.
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экономика, япония, россия, министерство финансов японии
Экономика, Япония, Россия, Министерство финансов Японии
03:55 20.10.2022 (обновлено: 06:42 20.10.2022)
Минфин Японии сообщил о значительном росте экспорта медизделий в Россию
Минфин Японии сообщил о росте экспорта медизделий в Россию за полгода на 258,6 процента
ТОКИО, 20 окт — РИА Новости. В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6 процента, свидетельствуют данные японского минфина.
Кроме того, в сентябре ведомство зафиксировало рост объемов экспорта компьютеров по этому же направлению на 124,3. При этом первом полугодии финансового года их экспорт просел на 38,8 процента.
В первом полугодии 2022 фингода также отмечено сокращение экспорта из Японии
в России автомобилей (на 21,7 процента), мотоциклов (14,6 процента) и запчастей (76,6 процента).
По информации министерства, общий объем экспорта в соседнюю страну в сентябре снизился на 31,4 процента, а импорта — на 6,5 процента.