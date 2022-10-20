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В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods - РИА Новости, 20.10.2022
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В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods
В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods - РИА Новости, 20.10.2022
В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods
Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, сообщает британская газета Evening... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:11
2022-10-20T14:11
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, сообщает британская газета Evening Standard.Около 11.00 мск 20 активистов заблокировали движение в богатом районе Лондона Найтсбридж, некоторые приклеили себя к дороге, в это время двое протестующих облили краской здание универмага, пишет издание. Как отмечается в сообщении, сторонники движения уже 20-й день подряд проводят протестные акции в стране.В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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в мире, лондон, великобритания, экология, нефть, природный газ
В мире, Лондон, Великобритания, Экология, Нефть, Природный газ
14:11 20.10.2022
 
В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods

Экоактивисты из Just Stop Oil облили краской витрины универмага Harrods в центре Лондона

© Фото : Just Stop OilЭко-активисты Just Stop Oil залили витрины лондонского Harrods краской
Эко-активисты Just Stop Oil залили витрины лондонского Harrods краской - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Just Stop Oil
Эко-активисты Just Stop Oil залили витрины лондонского Harrods краской. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, сообщает британская газета Evening Standard.
Около 11.00 мск 20 активистов заблокировали движение в богатом районе Лондона Найтсбридж, некоторые приклеили себя к дороге, в это время двое протестующих облили краской здание универмага, пишет издание. Как отмечается в сообщении, сторонники движения уже 20-й день подряд проводят протестные акции в стране.
В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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В миреЛондонВеликобританияЭкологияНефтьПриродный газ
 
 
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