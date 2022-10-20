https://ria.ru/20221020/ekoaktivisty-1825368847.html

В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods

В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods - РИА Новости, 20.10.2022

В центре Лондона экоактивисты облили краской витрины универмага Harrods

Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, сообщает британская газета Evening... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:11

2022-10-20T14:11

2022-10-20T14:11

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, сообщает британская газета Evening Standard.Около 11.00 мск 20 активистов заблокировали движение в богатом районе Лондона Найтсбридж, некоторые приклеили себя к дороге, в это время двое протестующих облили краской здание универмага, пишет издание. Как отмечается в сообщении, сторонники движения уже 20-й день подряд проводят протестные акции в стране.В последние месяцы активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.

https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лондон, великобритания, экология, нефть, природный газ