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Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
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Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна - РИА Новости, 20.10.2022
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна
Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:19
2022-10-20T14:19
культура
новости культуры
анна большова
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Женщина переходила дорогу в неположенном месте и была очень пьяна", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Большова была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП. У погибшей, отметил источник, остались двое детей. В местных СМИ и социальных сетях отмечают, что участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен.По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка, при этом имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется.Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.Несмотря на то, что авария случилась на прошлой неделе, журналисты узнали о ней только сегодня.
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новости культуры, анна большова, калужская область, гибдд мвд рф, происшествия
Культура, Новости культуры, Анна Большова, Калужская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
14:19 20.10.2022
 
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна

Женщина, которую насмерть сбила актриса Анна Большова, была сильно пьяна, сообщил источник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Анна Большова
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Женщина переходила дорогу в неположенном месте и была очень пьяна", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Большова была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП. У погибшей, отметил источник, остались двое детей. В местных СМИ и социальных сетях отмечают, что участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен.
По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка, при этом имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется.
Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.
Несмотря на то, что авария случилась на прошлой неделе, журналисты узнали о ней только сегодня.
Анна Большова озвучила собаку Белку в анимационном проекте Белка и Стрелка. Звездные собаки - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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КультураНовости культурыАнна БольшоваКалужская областьГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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