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Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна

Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна - РИА Новости, 20.10.2022

Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна

Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:19

2022-10-20T14:19

2022-10-20T14:19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Женщина переходила дорогу в неположенном месте и была очень пьяна", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Большова была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП. У погибшей, отметил источник, остались двое детей. В местных СМИ и социальных сетях отмечают, что участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен.По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка, при этом имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется.Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.Несмотря на то, что авария случилась на прошлой неделе, журналисты узнали о ней только сегодня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, анна большова, калужская область, гибдд мвд рф, происшествия