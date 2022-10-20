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Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна - РИА Новости, 20.10.2022
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна
Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:19
2022-10-20T14:19
2022-10-20T14:19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Женщина переходила дорогу в неположенном месте и была очень пьяна", — рассказал собеседник агентства.По его словам, Большова была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП. У погибшей, отметил источник, остались двое детей. В местных СМИ и социальных сетях отмечают, что участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен.По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка, при этом имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется.Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.Несмотря на то, что авария случилась на прошлой неделе, журналисты узнали о ней только сегодня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, анна большова, калужская область, гибдд мвд рф, происшествия
Культура, Новости культуры, Анна Большова, Калужская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Насмерть сбитая Большовой женщина была сильно пьяна
Женщина, которую насмерть сбила актриса Анна Большова, была сильно пьяна, сообщил источник
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Погибшая под колесами автомобиля артистки театра и кино Анны Большовой жительница Калужской области была сильно пьяна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Женщина переходила дорогу в неположенном месте и была очень пьяна", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Большова была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию после ДТП. У погибшей, отметил источник, остались двое детей. В местных СМИ и социальных сетях отмечают, что участок дороги, на котором произошла авария, плохо освещен.
По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка, при этом имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется.
Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.
Несмотря на то, что авария случилась на прошлой неделе, журналисты узнали о ней только сегодня.