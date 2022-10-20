https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html

На юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя

На юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя - РИА Новости, 20.10.2022

На юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя

Грузовик насмерть сбил собственного водителя, а потом влетел в иномарку на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:48

2022-10-20T10:48

2022-10-20T10:48

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил собственного водителя, а потом влетел в иномарку на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.По данным полиции, инцидент произошел в четверг на Медынской улице. По предварительным данным, водитель грузовика "МАЗ" остановился из-за поломки и вышел на дорогу."Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился с правой стороны автомобиля, после чего "МАЗ" продолжил движение задним ходом и столкнулся с припаркованным без водителя автомобилем Hyundai Porter. В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Проводится административное расследование.Согласно сервису "Яндекс. Карты", движение на данном участке не затруднено.

https://ria.ru/20221018/dtp-1824835466.html

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, дтп, россия