https://ria.ru/20221020/draka-1825298786.html
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице - РИА Новости, 20.10.2022
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице
Полиция проверит сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
происшествия
урал
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция проверит сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД.По информации канала Mash, 23-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить екатеринбургскую 15-летнюю школьницу и, несмотря на отказы, назойливо писал ей сообщения. В переписке девушка задается вопросом, откуда у навязчивого собеседника ее номер телефона, однако тот не отвечает. Переписку увидел ее старший брат и решил поговорить с "ухажером", который приехал на встречу с друзьями - завязалась драка, и брат угодил в больницу."Ранее сообщений о конфликте в полицию ни от кого не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №4, по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия. Ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802031580.html
урал
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, екатеринбург
Происшествия, Урал, Екатеринбург
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице
Полиция проверит сообщения о драке в Екатеринбурге из-за приставаний мигранта к школьнице
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.
Полиция проверит
сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД.
По информации канала Mash, 23-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить екатеринбургскую 15-летнюю школьницу и, несмотря на отказы, назойливо писал ей сообщения. В переписке девушка задается вопросом, откуда у навязчивого собеседника ее номер телефона, однако тот не отвечает. Переписку увидел ее старший брат и решил поговорить с "ухажером", который приехал на встречу с друзьями - завязалась драка, и брат угодил в больницу.
"Ранее сообщений о конфликте в полицию ни от кого не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №4, по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия. Ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД", – сказал собеседник агентства.