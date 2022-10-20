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На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице - РИА Новости, 20.10.2022
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На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице - РИА Новости, 20.10.2022
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице
Полиция проверит сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:09
2022-10-20T11:09
происшествия
урал
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция проверит сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД.По информации канала Mash, 23-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить екатеринбургскую 15-летнюю школьницу и, несмотря на отказы, назойливо писал ей сообщения. В переписке девушка задается вопросом, откуда у навязчивого собеседника ее номер телефона, однако тот не отвечает. Переписку увидел ее старший брат и решил поговорить с "ухажером", который приехал на встречу с друзьями - завязалась драка, и брат угодил в больницу."Ранее сообщений о конфликте в полицию ни от кого не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №4, по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия. Ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, урал, екатеринбург
Происшествия, Урал, Екатеринбург
11:09 20.10.2022
 
На Урале проверят сообщения о драке из-за приставаний мигранта к школьнице

Полиция проверит сообщения о драке в Екатеринбурге из-за приставаний мигранта к школьнице

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Полиция проверит сведения о драке двух жителей Екатеринбурга из-за приставаний одного к 15-летней сестре другого, сообщили РИА Новости в городском УМВД.
По информации канала Mash, 23-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить екатеринбургскую 15-летнюю школьницу и, несмотря на отказы, назойливо писал ей сообщения. В переписке девушка задается вопросом, откуда у навязчивого собеседника ее номер телефона, однако тот не отвечает. Переписку увидел ее старший брат и решил поговорить с "ухажером", который приехал на встречу с друзьями - завязалась драка, и брат угодил в больницу.
"Ранее сообщений о конфликте в полицию ни от кого не поступало, опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №4, по факту инцидента будут проведены проверочные мероприятия. Ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД", – сказал собеседник агентства.
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