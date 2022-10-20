https://ria.ru/20221020/dorogi-1825317297.html
Дороги внутри Херсонской области открыты для жителей
Дороги внутри Херсонской области открыты для жителей - РИА Новости, 20.10.2022
Дороги внутри Херсонской области открыты для жителей
Все дороги внутри Херсонской области открыты для проезда жителей, никаких ограничений передвижения нет, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:00
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Все дороги внутри Херсонской области открыты для проезда жителей, никаких ограничений передвижения нет, сообщили в администрации региона."В городе Херсоне все дороги открыты для проезда мирных жителей. В некоторых местах расположены усиленные блокпосты, на которых будут проверять документы. Это необходимые меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении администрации региона в ее Telegram-канале.В администрации отметили, что въезд закрыт исключительно в Херсонскую область, внутри области ограничений нет, так что в случае необходимости можно забрать родственников.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Россия
Дороги внутри Херсонской области открыты для жителей
Администрация Херсонской области: дороги открыты для жителей, ограничений нет