https://ria.ru/20221020/dialog-1825374605.html

США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов

США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 20.10.2022

США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов

В новой стратегии нацбезопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, отдельные положения разочаровывают, заявил в четверг... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:30

2022-10-20T14:30

2022-10-20T14:31

в мире

сша

анатолий антонов

джо байден

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, отдельные положения разочаровывают, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов."Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Мы ожидали от команды (президента США - ред.) Джо Байдена, в которой немало выходцев из разоруженческого сообщества, конкретных и субстантивных идей по контролю над вооружениями. Вместо этого ДСНВ предлагается заменить некой расширенной и транспарентной архитектурой. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге", - заявил Антонов."В доктрине сквозит нежелание договариваться. Вести с нами равноправный диалог. Думать о перспективах нового юридически обязывающего соглашения на замену ДСНВ, которого так ждут в мире", - подчеркнул российский посол.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, анатолий антонов, джо байден, россия