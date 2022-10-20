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США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 20.10.2022
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США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов
США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 20.10.2022
США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов
В новой стратегии нацбезопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, отдельные положения разочаровывают, заявил в четверг... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:30
2022-10-20T14:31
в мире
сша
анатолий антонов
джо байден
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, отдельные положения разочаровывают, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов."Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Мы ожидали от команды (президента США - ред.) Джо Байдена, в которой немало выходцев из разоруженческого сообщества, конкретных и субстантивных идей по контролю над вооружениями. Вместо этого ДСНВ предлагается заменить некой расширенной и транспарентной архитектурой. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге", - заявил Антонов."В доктрине сквозит нежелание договариваться. Вести с нами равноправный диалог. Думать о перспективах нового юридически обязывающего соглашения на замену ДСНВ, которого так ждут в мире", - подчеркнул российский посол.
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в мире, сша, анатолий антонов, джо байден, россия
В мире, США, Анатолий Антонов, Джо Байден, Россия
14:30 20.10.2022 (обновлено: 14:31 20.10.2022)
 
США отказались от равноправного диалога с Россией, заявил посол Антонов

Антонов: в новой стратегии безопасности США не упоминается стратегический диалог с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В новой стратегии нацбезопасности США нет даже упоминания о стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, отдельные положения разочаровывают, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.
"Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Мы ожидали от команды (президента США - ред.) Джо Байдена, в которой немало выходцев из разоруженческого сообщества, конкретных и субстантивных идей по контролю над вооружениями. Вместо этого ДСНВ предлагается заменить некой расширенной и транспарентной архитектурой. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге", - заявил Антонов.
"В доктрине сквозит нежелание договариваться. Вести с нами равноправный диалог. Думать о перспективах нового юридически обязывающего соглашения на замену ДСНВ, которого так ждут в мире", - подчеркнул российский посол.
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:00
Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир
 
В миреСШААнатолий АнтоновДжо БайденРоссия
 
 
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