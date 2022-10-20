https://ria.ru/20221020/dfo-1825487630.html

Путин поручил увеличить расходы на развитие санавиации в ДФО

Путин поручил увеличить расходы на развитие санавиации в ДФО - РИА Новости, 20.10.2022

Путин поручил увеличить расходы на развитие санавиации в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2023 года увеличить не менее чем в два раза объем бюджетных ассигнований на развитие санитарной авиации в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:04

2022-10-20T19:04

2022-10-20T19:04

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2023 года увеличить не менее чем в два раза объем бюджетных ассигнований на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе."Обеспечить начиная с 2023 года увеличение не менее чем в два раза по сравнению с 2022 годом объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на развитие санитарной авиации в Дальневосточном федеральном округе, в целях повышения доступности медицинской помощи для граждан, проживающих в труднодоступных районах", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.Соответствующий доклад правительство должно будет подготовить до 1 декабря.

https://ria.ru/20221020/samolety-1825476264.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия