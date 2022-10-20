https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html
Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ
Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ - РИА Новости, 20.10.2022
Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ
Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 20 октября, распорядился направить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:18
2022-10-20T13:18
2022-10-20T13:27
экономика
михаил мишустин
россия
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 20 октября, распорядился направить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Минфину России в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации... и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме 1000000000 тысяч рублей", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824560977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, фонд национального благосостояния россии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Фонд национального благосостояния России
13:18 20.10.2022 (обновлено: 13:27 20.10.2022)
Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ
Мишустин распорядился направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета