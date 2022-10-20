https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html

Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ

Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ - РИА Новости, 20.10.2022

Дефицит бюджета в триллион рублей покроют за счет ФНБ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 20 октября, распорядился направить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:18

2022-10-20T13:18

2022-10-20T13:27

экономика

михаил мишустин

россия

фонд национального благосостояния россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/80/937068037_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_ee15e834c7e970b1903e44cae7b36629.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 20 октября, распорядился направить 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Минфину России в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации... и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме 1000000000 тысяч рублей", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20221017/byudzhet-1824560977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, михаил мишустин, россия, фонд национального благосостояния россии