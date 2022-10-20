https://ria.ru/20221020/bryansk-1825290104.html

В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности

В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности - РИА Новости, 20.10.2022

В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности

Оперативный штаб для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов будет действовать в Брянской области в связи с введением среднего уровня... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:47

2022-10-20T10:47

2022-10-20T11:08

специальная военная операция на украине

александр богомаз

россия

брянская область

безопасность

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 20 окт - РИА Новости. Оперативный штаб для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов будет действовать в Брянской области в связи с введением среднего уровня реагирования, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования"."На территории региона будет действовать оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех правоохранительных структур, руководители исполнительных органов власти", - сообщил губернатор в Telegram-канале.Он отметил, что все необходимые меры по обеспечению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения остаются на особом контроле. Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности людей, бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и социальной сферы, повышению устойчивости работы экономики и промышленности решаются в рабочем режиме.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр богомаз, россия, брянская область, безопасность, ситуация в днр и лнр