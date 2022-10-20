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В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
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В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности
В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности - РИА Новости, 20.10.2022
В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности
Оперативный штаб для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов будет действовать в Брянской области в связи с введением среднего уровня... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T10:47
2022-10-20T11:08
специальная военная операция на украине
александр богомаз
россия
брянская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 20 окт - РИА Новости. Оперативный штаб для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов будет действовать в Брянской области в связи с введением среднего уровня реагирования, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования"."На территории региона будет действовать оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех правоохранительных структур, руководители исполнительных органов власти", - сообщил губернатор в Telegram-канале.Он отметил, что все необходимые меры по обеспечению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения остаются на особом контроле. Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности людей, бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и социальной сферы, повышению устойчивости работы экономики и промышленности решаются в рабочем режиме.
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александр богомаз, россия, брянская область, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Россия, Брянская область, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:47 20.10.2022 (обновлено: 11:08 20.10.2022)
 
В Брянской области создадут оперативный штаб по безопасности

Брянский губернатор Богомаз объявил о создании оперштаба для решения вопросов безопасности

© Фото : официальная страница Брянской области/ВКонтактеБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : официальная страница Брянской области/ВКонтакте
Брянск. Архивное фото
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БРЯНСК, 20 окт - РИА Новости. Оперативный штаб для решения вопросов по обеспечению безопасности гражданских объектов будет действовать в Брянской области в связи с введением среднего уровня реагирования, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
"На территории региона будет действовать оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех правоохранительных структур, руководители исполнительных органов власти", - сообщил губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что все необходимые меры по обеспечению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения остаются на особом контроле. Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности людей, бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения и социальной сферы, повышению устойчивости работы экономики и промышленности решаются в рабочем режиме.
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