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В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
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В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании
Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:33
2022-10-20T17:04
в мире
великобритания
владимир джабаров
лиз трасс
украина
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер-министр Великобритании и глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она занимала должность главы правительства всего 44 дня.По его словам, англичане настолько влезли в дела Украины, что забыли про британские дела."Экономика валится. Вышли из состава Евросоюза - ничего не добились", - подчеркнул он.По мнению законодателя, это полная дискредитация той модели развития, которую Лондон строил последние 30-40 лет.
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в мире, великобритания, владимир джабаров, лиз трасс, украина, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Великобритания, Владимир Джабаров, Лиз Трасс, Украина, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:33 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании

Джабаров: антироссийская политика привела Британию к кризису в экономике и власти

© AFP 2022 / Daniel LealПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Премьер-министр Великобритании и глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она занимала должность главы правительства всего 44 дня.
"Антироссийская политика привела Великобританию к экономическому кризису, который вылился в кризис власти", - сказал сенатор.
По его словам, англичане настолько влезли в дела Украины, что забыли про британские дела.
"Экономика валится. Вышли из состава Евросоюза - ничего не добились", - подчеркнул он.
По мнению законодателя, это полная дискредитация той модели развития, которую Лондон строил последние 30-40 лет.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
08:00
Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
 
В миреВеликобританияВладимир ДжабаровЛиз ТрассУкраинаОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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