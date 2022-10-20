https://ria.ru/20221020/britaniya-1825422332.html
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании
Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:33
2022-10-20T16:33
2022-10-20T17:04
в мире
великобритания
владимир джабаров
лиз трасс
украина
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер-министр Великобритании и глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она занимала должность главы правительства всего 44 дня.По его словам, англичане настолько влезли в дела Украины, что забыли про британские дела."Экономика валится. Вышли из состава Евросоюза - ничего не добились", - подчеркнул он.По мнению законодателя, это полная дискредитация той модели развития, которую Лондон строил последние 30-40 лет.
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, владимир джабаров, лиз трасс, украина, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Великобритания, Владимир Джабаров, Лиз Трасс, Украина, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:33 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании
Джабаров: антироссийская политика привела Британию к кризису в экономике и власти