https://ria.ru/20221020/britaniya-1825422332.html

В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании

В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022

В Совфеде назвали причины кризиса власти в Великобритании

Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:33

2022-10-20T16:33

2022-10-20T17:04

в мире

великобритания

владимир джабаров

лиз трасс

украина

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Великобритании, практика санкций привела к экономическому кризису в самой стране, а затем и к кризису власти, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер-министр Великобритании и глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она занимала должность главы правительства всего 44 дня.По его словам, англичане настолько влезли в дела Украины, что забыли про британские дела."Экономика валится. Вышли из состава Евросоюза - ничего не добились", - подчеркнул он.По мнению законодателя, это полная дискредитация той модели развития, которую Лондон строил последние 30-40 лет.

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, владимир джабаров, лиз трасс, украина, отставка трасс с поста премьера британии