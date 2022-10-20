https://ria.ru/20221020/britaniya-1825422118.html
Джабаров: премьером Британии могут избрать представителя правящей партии
Джабаров: премьером Британии могут избрать представителя правящей партии - РИА Новости, 20.10.2022
Джабаров: премьером Британии могут избрать представителя правящей партии
Новый премьер Великобритании может быть избран из представителей правящей Консервативной партии, но достойных фигур нет, рассказал РИА Новости в четверг первый... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:33
2022-10-20T16:33
2022-10-20T17:05
в мире
лиз трасс
владимир джабаров
великобритания
совет федерации рф
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый премьер Великобритании может быть избран из представителей правящей Консервативной партии, но достойных фигур нет, рассказал РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня."Я не знаю, кого они сейчас изберут. Но по идее, по их правилам выборы могут проходить раз в несколько лет. И если премьер-министр Великобритании уходит в отставку, они могут выбрать нового кандидата из числа победившей партии", - сказал сенатор."Но там достойных кандидатур нет", - добавил он.По словам Джабарова, у британцев начинаются сложные проблемы, "но там от этого ни холодно, ни жарко". Тем не менее, есть некое удовлетворение, что такой слабый политик, как Лиз Трасс, все-таки ушел, "с ней просто разговаривать было не о чем", добавил сенатор.Комментируя отставку Трасс, Джабаров в шутку предположил, что ей понравилось ездить на танке и "она решили уйти в танковые войска".В конце ноября 2021 года Лиз Трасс, бывшая тогда главой британского МИД, проехала на танке по полигону в Эстонии . Одетая в камуфляжный жилет и каску, она проехала на танке по заснеженному полигону в сопровождении военнослужащего, после чего встретилась с контингентом британских войск и отправилась на совещание глав МИД стран НАТО."Если серьезно, конечно, очень слабая фигура. Она продемонстрировала свою полную неподготовленность, когда приезжала в Москву в качестве главы МИД. Очень слабый политик", - отметил Джабаров.По словам законодателя, даже стыдно, что в Британии, которая всегда была страной с сильными политическими деятелями, появилась такая фигура."Надеюсь, что англичане подберут (на пост премьер-министра) человека, хотя бы умного. Нам не нужна лояльность, надо хотя бы, чтобы человек был умный и мог вести нормальные переговоры", - заключил он.
https://ria.ru/20221020/trass-1825425305.html
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825432372.html
https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html
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в мире, лиз трасс, владимир джабаров, великобритания, совет федерации рф, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Владимир Джабаров, Великобритания, Совет Федерации РФ, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:33 20.10.2022 (обновлено: 17:05 20.10.2022)
Джабаров: премьером Британии могут избрать представителя правящей партии
Сенатор Джабаров заявил, что новый премьер Британии может быть избран из правящей партии
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый премьер Великобритании может быть избран из представителей правящей Консервативной партии, но достойных фигур нет, рассказал РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс
заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня.
"Я не знаю, кого они сейчас изберут. Но по идее, по их правилам выборы могут проходить раз в несколько лет. И если премьер-министр Великобритании уходит в отставку, они могут выбрать нового кандидата из числа победившей партии", - сказал сенатор.
"Но там достойных кандидатур нет", - добавил он.
По словам Джабарова, у британцев начинаются сложные проблемы, "но там от этого ни холодно, ни жарко". Тем не менее, есть некое удовлетворение, что такой слабый политик, как Лиз Трасс, все-таки ушел, "с ней просто разговаривать было не о чем", добавил сенатор.
Комментируя отставку Трасс, Джабаров в шутку предположил, что ей понравилось ездить на танке и "она решили уйти в танковые войска".
В конце ноября 2021 года Лиз Трасс, бывшая тогда главой британского МИД, проехала на танке по полигону в Эстонии
. Одетая в камуфляжный жилет и каску, она проехала на танке по заснеженному полигону в сопровождении военнослужащего, после чего встретилась с контингентом британских войск и отправилась на совещание глав МИД стран НАТО
.
"Если серьезно, конечно, очень слабая фигура. Она продемонстрировала свою полную неподготовленность, когда приезжала в Москву
в качестве главы МИД. Очень слабый политик", - отметил Джабаров.
По словам законодателя, даже стыдно, что в Британии, которая всегда была страной с сильными политическими деятелями, появилась такая фигура.
"Надеюсь, что англичане подберут (на пост премьер-министра) человека, хотя бы умного. Нам не нужна лояльность, надо хотя бы, чтобы человек был умный и мог вести нормальные переговоры", - заключил он.