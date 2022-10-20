https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии - РИА Новости, 20.10.2022
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:13
2022-10-20T16:13
2022-10-20T17:04
риши сунак
великобритания
в мире
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814545337_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_408c03004901de8430473f0e2c3a3f57.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. Она стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Так, по данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера - Риши Сунак. За ним следует лидер палаты общин Пенни Мордант. Также среди лидеров - глава минобороны Британии Бен Уоллес. В число вероятных кандидатов также значится бывший премьер Борис Джонсон.
https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814545337_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_300af4ba7c7e9d8d906c0620407308db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риши сунак, великобритания, в мире, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
Риши Сунак, Великобритания, В мире, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:13 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Британские букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера страны
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. Она стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Так, по данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера - Риши Сунак. За ним следует лидер палаты общин Пенни Мордант. Также среди лидеров - глава минобороны Британии Бен Уоллес. В число вероятных кандидатов также значится бывший премьер Борис Джонсон.