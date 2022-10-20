https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии

Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии - РИА Новости, 20.10.2022

Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии

Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:13

2022-10-20T16:13

2022-10-20T17:04

риши сунак

великобритания

в мире

лиз трасс

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. Она стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Так, по данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера - Риши Сунак. За ним следует лидер палаты общин Пенни Мордант. Также среди лидеров - глава минобороны Британии Бен Уоллес. В число вероятных кандидатов также значится бывший премьер Борис Джонсон.

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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