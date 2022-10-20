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Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии - РИА Новости, 20.10.2022
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Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии - РИА Новости, 20.10.2022
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:13
2022-10-20T17:04
риши сунак
великобритания
в мире
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. Она стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Так, по данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера - Риши Сунак. За ним следует лидер палаты общин Пенни Мордант. Также среди лидеров - глава минобороны Британии Бен Уоллес. В число вероятных кандидатов также значится бывший премьер Борис Джонсон.
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риши сунак, великобритания, в мире, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
Риши Сунак, Великобритания, В мире, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:13 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии

Британские букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост премьера страны

© AP Photo / Kirsty WigglesworthРиши Сунак и Лиз Трасс
Риши Сунак и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Риши Сунак и Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии и главного конкурента Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунака фаворитом на пост лидера страны.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. Она стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Так, по данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера - Риши Сунак. За ним следует лидер палаты общин Пенни Мордант. Также среди лидеров - глава минобороны Британии Бен Уоллес. В число вероятных кандидатов также значится бывший премьер Борис Джонсон.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
16:14
Биография Элизабет Трасс
 
Риши СунакВеликобританияВ миреЛиз ТрассОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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