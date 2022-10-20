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Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами - РИА Новости, 20.10.2022
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Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами
Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами - РИА Новости, 20.10.2022
Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами
Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, между тем, сама информация о таких поставках - это... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:38
2022-10-20T15:30
иран
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, между тем, сама информация о таких поставках - это слухи, которые уже неоднократно опровергались, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Слухи об иранских БПЛА, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений", - заявила Захарова на брифинге.Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон согласен с мнением Лондона и Парижа - партнерами в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий - о том, что поставка Ираном беспилотников Москве является нарушением резолюции 2231 СБ ООН."Кто реально нарушает резолюцию 2231 СБ ООН? США. Они просто вышли из сделки... По сути их логики они должны были сами на себя наложить санкции за то, что нарушают эту резолюцию. Почему-то они этого не сделали. Сейчас абсурдно, дико и алогично они пытаются найти способы уличить других в том, что не выполняют сами", - сказала Захарова, комментируя заявления госдепартамента."Все, что сейчас делается на треке Ирана, подчинено одной цели - давлению на эту страну. И Вашингтон мобилизует для этого страны НАТО, Евросоюза - в поддержку своей позиции. Это очевидно", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221020/nato-1825327989.html
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иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:38 20.10.2022 (обновлено: 15:30 20.10.2022)
 
Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами

Захарова назвала заявления о поставках Ираном беспилотников России слухами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, между тем, сама информация о таких поставках - это слухи, которые уже неоднократно опровергались, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Слухи об иранских БПЛА, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений", - заявила Захарова на брифинге.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 12:25Специальная военная операция на Украине
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО
Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон согласен с мнением Лондона и Парижа - партнерами в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий - о том, что поставка Ираном беспилотников Москве является нарушением резолюции 2231 СБ ООН.
"Кто реально нарушает резолюцию 2231 СБ ООН? США. Они просто вышли из сделки... По сути их логики они должны были сами на себя наложить санкции за то, что нарушают эту резолюцию. Почему-то они этого не сделали. Сейчас абсурдно, дико и алогично они пытаются найти способы уличить других в том, что не выполняют сами", - сказала Захарова, комментируя заявления госдепартамента.
"Все, что сейчас делается на треке Ирана, подчинено одной цели - давлению на эту страну. И Вашингтон мобилизует для этого страны НАТО, Евросоюза - в поддержку своей позиции. Это очевидно", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 14:31
Захарова: Россия не проводит учений ядерных сил, аналогичных натовским
 
ИранРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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