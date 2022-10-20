https://ria.ru/20221020/bpla-1825377853.html

Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами

Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами - РИА Новости, 20.10.2022

Захарова назвала информацию о поставках Ираном БПЛА слухами

Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, между тем, сама информация о таких поставках - это... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:38

2022-10-20T14:38

2022-10-20T15:30

иран

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, между тем, сама информация о таких поставках - это слухи, которые уже неоднократно опровергались, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Слухи об иранских БПЛА, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений", - заявила Захарова на брифинге.Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон согласен с мнением Лондона и Парижа - партнерами в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий - о том, что поставка Ираном беспилотников Москве является нарушением резолюции 2231 СБ ООН."Кто реально нарушает резолюцию 2231 СБ ООН? США. Они просто вышли из сделки... По сути их логики они должны были сами на себя наложить санкции за то, что нарушают эту резолюцию. Почему-то они этого не сделали. Сейчас абсурдно, дико и алогично они пытаются найти способы уличить других в том, что не выполняют сами", - сказала Захарова, комментируя заявления госдепартамента."Все, что сейчас делается на треке Ирана, подчинено одной цели - давлению на эту страну. И Вашингтон мобилизует для этого страны НАТО, Евросоюза - в поддержку своей позиции. Это очевидно", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221020/nato-1825327989.html

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825374740.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)