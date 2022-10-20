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Иран отверг утверждения о поставках дронов для применения на Украине

Иран отверг утверждения о поставках дронов для применения на Украине - РИА Новости, 20.10.2022

Иран отверг утверждения о поставках дронов для применения на Украине

Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил журналистам иранский... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T01:38

2022-10-20T01:38

2022-10-20T10:08

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ООН, 20 окт — РИА Новости. Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани."Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине", — сказал Иравани.По его словам, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки страны "пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией".Резолюция 2231 закрепила создание Совместного всеобъемлющего плана действий. В приложении "Б" к этой резолюции, в частности, говорится, что она запрещает передачу Ираном всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, если они не одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае."Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения "Б" резолюции 2231", — заключил он.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825251589.html

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