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Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники - РИА Новости, 20.10.2022
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Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники
Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники - РИА Новости, 20.10.2022
Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники
Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что вооруженные силы Индонезии будут использовать беспилотники для обеспечения... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:46
2022-10-20T15:46
в мире
технологии
индонезия
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что вооруженные силы Индонезии будут использовать беспилотники для обеспечения безопасности и мониторинга маршрутов лидеров стран во время саммита G20, сообщает агентство ANTARA."На протяжении всего мероприятия мы будем полагаться на информацию не только с земли, но и с воздуха", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.Генерал пояснил, что использование дронов не ограничивается только предотвращением нарушений безопасности. Индонезийская армия также будет использовать дроны для отслеживания маршрутов передвижения делегаций каждой страны, особенно глав государства.По словам Перкасы, "осуществляя мониторинг с помощью дронов, военные смогут отслеживать возможное образование заторов на дорогах и предлагать альтернативные маршруты".Генерал добавил, что национальная армия Индонезии приложит все усилия, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на время саммита G20. "Успех саммита принесет Индонезии доверие международного сообщества, особенно стран с крупнейшей экономикой", — сообщил Перкаса.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825380005.html
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в мире, технологии, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Технологии, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
15:46 20.10.2022
 
Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники

Генерал Перкаса: БПЛА обеспечат безопасность глав государств на саммите G20 в Индонезии

© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo Логотип G20 в Индонезии
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Sonny Tumbelaka/Pool Photo
Логотип G20 в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Командующий национальной армией Индонезии генерал Андика Перкаса заявил, что вооруженные силы Индонезии будут использовать беспилотники для обеспечения безопасности и мониторинга маршрутов лидеров стран во время саммита G20, сообщает агентство ANTARA.
"На протяжении всего мероприятия мы будем полагаться на информацию не только с земли, но и с воздуха", — сказал Перкаса на пресс-конференции #G20Updates, транслируемой на YouTube-канале министерства обороны Индонезии в четверг.
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Индонезия разрешила делегатам G20 и иностранным журналистам въезд без визы
Генерал пояснил, что использование дронов не ограничивается только предотвращением нарушений безопасности. Индонезийская армия также будет использовать дроны для отслеживания маршрутов передвижения делегаций каждой страны, особенно глав государства.
По словам Перкасы, "осуществляя мониторинг с помощью дронов, военные смогут отслеживать возможное образование заторов на дорогах и предлагать альтернативные маршруты".
Генерал добавил, что национальная армия Индонезии приложит все усилия, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности на время саммита G20. "Успех саммита принесет Индонезии доверие международного сообщества, особенно стран с крупнейшей экономикой", — сообщил Перкаса.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
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В миреТехнологииИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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