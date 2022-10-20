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Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников"
Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников" - РИА Новости, 20.10.2022
Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников"
Заявления западных государств о "поставках иранских беспилотников Москве для применения на Украине" — это лишь искусственный повод для оказания давления на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T00:45
2022-10-20T00:45
2022-10-20T01:20
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ООН, 20 окт — РИА Новости. Заявления западных государств о "поставках иранских беспилотников Москве для применения на Украине" — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран, заявил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, БПЛА, используемые Вооруженными силами на Украине, произведены в России."Так что все это безосновательные утверждения", — указал Полянский.В американских СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Тегеран якобы поставляет вооружение Москве для боевых действий на Украине. Эти сообщения опровергали в МИД России и Ирана.
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в мире, россия, украина, иран, оон
В мире, Россия, Украина, Иран, ООН
00:45 20.10.2022 (обновлено: 01:20 20.10.2022)
Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников"
Полянский назвал заявления о поставках иранских беспилотников предлогом для давления