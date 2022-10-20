23:25 20.10.2022 (обновлено: 23:38 20.10.2022)
Экс-разведчица назвала Байдену пять причин урегулировать кризис на Украине
Бывшая американская разведчица Коффлер назвала пять причин остановить эскалацию на Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Коффлер приводит пять причин, почему так важно на текущем этапе понизить градус напряженности в российско-американских отношениях. Первая из них — угроза полномасштабной войны.
Вторая причина, по мнению автора, заключается в длившемся десятилетиями соперничестве Вашингтона и Москвы, которое склоняет Штаты "преподать урок Путину", вместо того чтобы рационально и взвешенно оценить ситуацию.
Коффлер также назвала ошибкой выпады Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, которого хозяин Белого дома назвал "военным преступником". По мнению экс-разведчицы, такая риторика послужила эскалации кризиса.
В качестве четвертой причины автор упоминает вероятность форс-мажорной ситуации, способной привести к серьезным последствиям. Как пример она привела инцидент с корейским авиалайнером, сбитым в 1983 году над Сахалином из-за нарушения им воздушного пространства и несоблюдения инструкций.
Наконец, пятая причина, по мнению Коффлер, — ядерные военные учения НАТО, которые проводятся "в разгар активного конфликта на фоне самого глубокого кризиса за всю историю российско-американских отношений" и повышают вероятность недопонимания между сторонами.
Автор призвала Байдена пересмотреть стратегию по Украине, чтобы не допустить упомянутого им ядерного Армагеддона и инициировать переговорный процесс между Москвой и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.