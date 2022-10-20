https://ria.ru/20221020/bayden-1825520898.html

Байден потерялся во время выступления и не смог найти выход со сцены

Байден потерялся во время выступления и не смог найти выход со сцены - РИА Новости, 20.10.2022

Байден потерялся во время выступления и не смог найти выход со сцены

Президент США Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. Мероприятие транслировал телеканал Fox News. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:12

2022-10-20T22:12

2022-10-20T22:39

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джо байден

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход со сцены. Мероприятие транслировал телеканал Fox News.В четверг в Питтсбурге Байден выступил с речью о строительстве и восстановлении инфраструктуры по всей стране. Американский лидер обратился к избирателям с места, где почти девять месяцев назад произошло обрушение моста, из-за чего пострадали десять человек.В конце выступления Байден отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Несколько мгновений президент США растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Затем он повернулся и поспешил к выходу.Похожий курьез происходил с Байденом и раньше. В сентябре в Бостоне он попросил помощи, когда "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html

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питтсбург

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, питтсбург, бостон