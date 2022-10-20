https://ria.ru/20221020/bashkiriya-1825389761.html

Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов

Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов - РИА Новости, 20.10.2022

Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов

Депутаты госсобрания-курултая Башкирии планируют отправить в Минобороны РФ обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:11

2022-10-20T15:11

2022-10-20T15:11

константин толкачев

россия

украина

республика башкортостан

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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УФА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты госсобрания-курултая Башкирии планируют отправить в Минобороны РФ обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич в четверг на пленарном заседании регионального парламента в закрытом режиме доложил о ходе частичной мобилизации граждан."Сегодня впервые за многие годы мы были вынуждены один из вопросов пленарного заседания, доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича, заслушать в закрытом режиме. В условиях проведения СВО на Украине оглашение вопросов, связанных с ее проведением – это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы", - пояснил журналистам Толкачев.Он отметил, что депутаты глубоко погружены в вопросы частичной мобилизации, не раз выезжали к местам дислокации, боевого слаживания, получают много обращений от граждан, касающихся обеспечения мобилизованных и поддержке их семей."Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение. Со своей стороны, в ближайшее время планируем направить обращение от госсобрания в адрес министерства обороны, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, несущих основную нагрузку по реализации указа президента России о проведении частичной мобилизации", - сообщил спикер башкирского парламента.

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825346282.html

https://ria.ru/20221017/zima-1824585553.html

россия

украина

республика башкортостан

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константин толкачев, россия, украина, республика башкортостан, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)