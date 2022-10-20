https://ria.ru/20221020/bashkiriya-1825389761.html
Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов
Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов - РИА Новости, 20.10.2022
Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов
Депутаты госсобрания-курултая Башкирии планируют отправить в Минобороны РФ обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:11
2022-10-20T15:11
2022-10-20T15:11
константин толкачев
россия
украина
республика башкортостан
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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УФА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты госсобрания-курултая Башкирии планируют отправить в Минобороны РФ обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич в четверг на пленарном заседании регионального парламента в закрытом режиме доложил о ходе частичной мобилизации граждан."Сегодня впервые за многие годы мы были вынуждены один из вопросов пленарного заседания, доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича, заслушать в закрытом режиме. В условиях проведения СВО на Украине оглашение вопросов, связанных с ее проведением – это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы", - пояснил журналистам Толкачев.Он отметил, что депутаты глубоко погружены в вопросы частичной мобилизации, не раз выезжали к местам дислокации, боевого слаживания, получают много обращений от граждан, касающихся обеспечения мобилизованных и поддержке их семей."Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение. Со своей стороны, в ближайшее время планируем направить обращение от госсобрания в адрес министерства обороны, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, несущих основную нагрузку по реализации указа президента России о проведении частичной мобилизации", - сообщил спикер башкирского парламента.
https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825346282.html
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константин толкачев, россия, украина, республика башкортостан, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Константин Толкачев, Россия, Украина, Республика Башкортостан, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Башкирия попросит у Минобороны поддержку для военкоматов
Депутаты Башкирии планируют попросить Минобороны о финансовой поддержке для военкоматов
УФА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты госсобрания-курултая Башкирии планируют отправить в Минобороны РФ обращение, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич в четверг на пленарном заседании регионального парламента в закрытом режиме доложил о ходе частичной мобилизации граждан.
"Сегодня впервые за многие годы мы были вынуждены один из вопросов пленарного заседания, доклад военного комиссара республики Михаила Блажевича, заслушать в закрытом режиме. В условиях проведения СВО на Украине
оглашение вопросов, связанных с ее проведением – это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы", - пояснил журналистам Толкачев.
Он отметил, что депутаты глубоко погружены в вопросы частичной мобилизации, не раз выезжали к местам дислокации, боевого слаживания, получают много обращений от граждан, касающихся обеспечения мобилизованных и поддержке их семей.
"Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение. Со своей стороны, в ближайшее время планируем направить обращение от госсобрания в адрес министерства обороны, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, несущих основную нагрузку по реализации указа президента России о проведении частичной мобилизации", - сообщил спикер башкирского парламента.