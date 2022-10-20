https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html

В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США

В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США - РИА Новости, 20.10.2022

В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США

США 4 октября текущего года направили властям Германии запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:06

2022-10-20T12:06

2022-10-20T12:35

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. США 4 октября текущего года направили властям Германии запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга."На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", - отметил собеседник агентства.Уточняется, что на этом основании и по просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд Гамбурга выдал ордер 7 октября на предварительный арест для экстрадиции россиянина.Представитель ведомства пояснил, что согласно договору об экстрадиции, власти США теперь должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней, исчисляемых с момента ареста преследуемого лица.Собеседник агентства затруднился спрогнозировать продолжительность процедуры экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гамбург (город), сша, германия