https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html
В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США
В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США - РИА Новости, 20.10.2022
В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США
США 4 октября текущего года направили властям Германии запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:06
2022-10-20T12:06
2022-10-20T12:35
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. США 4 октября текущего года направили властям Германии запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга."На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", - отметил собеседник агентства.Уточняется, что на этом основании и по просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд Гамбурга выдал ордер 7 октября на предварительный арест для экстрадиции россиянина.Представитель ведомства пояснил, что согласно договору об экстрадиции, власти США теперь должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней, исчисляемых с момента ареста преследуемого лица.Собеседник агентства затруднился спрогнозировать продолжительность процедуры экстрадиции.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), сша, германия
В мире, Гамбург (город), США, Германия
12:06 20.10.2022 (обновлено: 12:35 20.10.2022)
В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США
Суд Гамбурга выдал ордер на арест россиянина Орехова, экстрадиции которого добиваются США
БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. США 4 октября текущего года направили властям Германии запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга.
"На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", - отметил собеседник агентства.
Уточняется, что на этом основании и по просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд Гамбурга выдал ордер 7 октября на предварительный арест для экстрадиции россиянина.
"Ордер на арест был исполнен 17 октября 2022, обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей", - добавили в прокуратуре.
Представитель ведомства пояснил, что согласно договору об экстрадиции, власти США теперь должны подать официальный запрос об экстрадиции в течение 40 дней, исчисляемых с момента ареста преследуемого лица.
Собеседник агентства затруднился спрогнозировать продолжительность процедуры экстрадиции.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.