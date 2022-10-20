Рейтинг@Mail.ru
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически - РИА Новости, 20.10.2022
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
в мире
энтони блинкен
сша
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как союзник Вашингтона."В данной ситуации – нет… Однако нас с Саудовской Аравией связывают множество общих интересов", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Эр-Рияд "поступил как союзник", поддержав недавнее решение стран ОПЕК+.По словам главы американской дипломатии, в ситуации, когда США и другие страны стремятся восстановить экономический рост, для снижения объемов нефтедобычи "совершенно неподходящее время". "Они выразили обеспокоенность снижением цен и могли бы принять такое решение, если бы ситуация развивалась в этом направлении. Но причин принимать подобное решение сейчас не было", - подчеркнул госсекретарь США.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html
https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, сша, саудовская аравия, опек
В мире, Энтони Блинкен, США, Саудовская Аравия, ОПЕК
15:55 20.10.2022
 
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически

Блинкен заявил, что Саудовская Аравия в ситуации с ОПЕК+ поступила не как союзник США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как союзник Вашингтона.
"В данной ситуации – нет… Однако нас с Саудовской Аравией связывают множество общих интересов", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Эр-Рияд "поступил как союзник", поддержав недавнее решение стран ОПЕК+.
Пакистанские военнослужащие рядом с ракетой Ghauri, способной нести ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
Не только саудиты: США теряют еще одну ключевую страну исламского мира
По словам главы американской дипломатии, в ситуации, когда США и другие страны стремятся восстановить экономический рост, для снижения объемов нефтедобычи "совершенно неподходящее время". "Они выразили обеспокоенность снижением цен и могли бы принять такое решение, если бы ситуация развивалась в этом направлении. Но причин принимать подобное решение сейчас не было", - подчеркнул госсекретарь США.
В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 08:00
"Пороховая бочка" планеты взрываться не намерена
 
В миреЭнтони БлинкенСШАСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала