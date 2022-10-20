https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html

Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически

Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически - РИА Новости, 20.10.2022

Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:55

2022-10-20T15:55

2022-10-20T15:55

в мире

энтони блинкен

сша

саудовская аравия

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как союзник Вашингтона."В данной ситуации – нет… Однако нас с Саудовской Аравией связывают множество общих интересов", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Эр-Рияд "поступил как союзник", поддержав недавнее решение стран ОПЕК+.По словам главы американской дипломатии, в ситуации, когда США и другие страны стремятся восстановить экономический рост, для снижения объемов нефтедобычи "совершенно неподходящее время". "Они выразили обеспокоенность снижением цен и могли бы принять такое решение, если бы ситуация развивалась в этом направлении. Но причин принимать подобное решение сейчас не было", - подчеркнул госсекретарь США.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энтони блинкен, сша, саудовская аравия, опек