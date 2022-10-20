https://ria.ru/20221020/araviya-1825407580.html
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически - РИА Новости, 20.10.2022
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
2022-10-20T15:55
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как союзник Вашингтона."В данной ситуации – нет… Однако нас с Саудовской Аравией связывают множество общих интересов", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Эр-Рияд "поступил как союзник", поддержав недавнее решение стран ОПЕК+.По словам главы американской дипломатии, в ситуации, когда США и другие страны стремятся восстановить экономический рост, для снижения объемов нефтедобычи "совершенно неподходящее время". "Они выразили обеспокоенность снижением цен и могли бы принять такое решение, если бы ситуация развивалась в этом направлении. Но причин принимать подобное решение сейчас не было", - подчеркнул госсекретарь США.В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сша, саудовская аравия, опек
В мире, Энтони Блинкен, США, Саудовская Аравия, ОПЕК
Блинкен заявил, что Эр-Рияд в ситуации с ОПЕК+ поступил не по-союзнически
Блинкен заявил, что Саудовская Аравия в ситуации с ОПЕК+ поступила не как союзник США
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
, что Саудовская Аравия, поддержавшая решение стран группы ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти, поступила не как союзник Вашингтона.
"В данной ситуации – нет… Однако нас с Саудовской Аравией связывают множество общих интересов", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что Эр-Рияд "поступил как союзник", поддержав недавнее решение стран ОПЕК+.
По словам главы американской дипломатии, в ситуации, когда США и другие страны стремятся восстановить экономический рост, для снижения объемов нефтедобычи "совершенно неподходящее время". "Они выразили обеспокоенность снижением цен и могли бы принять такое решение, если бы ситуация развивалась в этом направлении. Но причин принимать подобное решение сейчас не было", - подчеркнул госсекретарь США.
В начале октября страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией
приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.