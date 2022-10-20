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Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину - РИА Новости, 20.10.2022
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Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину - РИА Новости, 20.10.2022
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
2022-10-20T15:44
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бездомные животные
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Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.
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353
60
353
60
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них. Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.
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видео, бездомные животные, видео
Видео, бездомные животные
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
2022-10-20T15:44
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15:44 20.10.2022 (обновлено: 15:46 20.10.2022)
 

Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину

Читать ria.ru в
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.
 
Видеобездомные животные
 
 
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