https://ria.ru/20221020/alabay-1825401197.html
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину - РИА Новости, 20.10.2022
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
2022-10-20T15:44
2022-10-20T15:44
2022-10-20T15:46
видео
бездомные животные
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Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них. Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.
2022-10-20T15:44
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, бездомные животные, видео
Видео, бездомные животные
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
2022-10-20T15:44
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PT1M26S
15:44 20.10.2022 (обновлено: 15:46 20.10.2022)
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину
В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.