https://ria.ru/20221020/alabay-1825401197.html

Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину

Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину - РИА Новости, 20.10.2022

Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину

В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.

2022-10-20T15:44

2022-10-20T15:44

2022-10-20T15:46

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бездомные животные

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Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину В Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них. Сейчас алабай проходит лечение: врачи диагностировали перелом костей таза и разрыв мягких тканей брылей. После реабилитации ему надеются подыскать новых любящих владельцев. 2022-10-20T15:44 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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