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Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
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Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США
Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США - РИА Новости, 20.10.2022
Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США
Актриса Анна Мэй Вонг (1905-1961) стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США, пишет NPR. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:17
2022-10-20T16:17
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Мэй Вонг (1905-1961) стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США, пишет NPR. Ее образ появится на монете номиналом 25 центов.Анна Мэй Вонг была первой американской кинозвездой азиатского происхождения в Голливуде и снялась более чем в 60 фильмах. Артистка боролась за более широкую репрезентацию азиатских народов в Голливуде и со стереотипами о них. Несмотря на то, что она считалась одной из самых красивых актрис, роли в ромкомах ей не доставались, уточняет The New York Times: в США действовал закон, запрещающий представителям разных рас целоваться на экране.В 1960 году Вонг была удостоена звезды на голливудской "Аллее славы". Второй американкой азиатского происхождения, получившей такую награду, в 2019 году стала Люси Лью. Это пятая монета из серии "Американские женщины". Ранее были представлены деньги с изображением астронавта Салли Райд, активиста и поэта Майи Энджелоу, первой женщины-вождя племени чероки Вилмы Мэнкиллер, суфражистки Аделины "Нины" Отеро-Уоррен.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, США
16:17 20.10.2022
 
Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США

Актриса Вонг стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США

© AP PhotoАктриса Анна Мэй Вонг
Актриса Анна Мэй Вонг - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Мэй Вонг (1905-1961) стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США, пишет NPR.
Ее образ появится на монете номиналом 25 центов.
Анна Мэй Вонг была первой американской кинозвездой азиатского происхождения в Голливуде и снялась более чем в 60 фильмах.
Артистка боролась за более широкую репрезентацию азиатских народов в Голливуде и со стереотипами о них.
Несмотря на то, что она считалась одной из самых красивых актрис, роли в ромкомах ей не доставались, уточняет The New York Times: в США действовал закон, запрещающий представителям разных рас целоваться на экране.
В 1960 году Вонг была удостоена звезды на голливудской "Аллее славы". Второй американкой азиатского происхождения, получившей такую награду, в 2019 году стала Люси Лью.
Это пятая монета из серии "Американские женщины". Ранее были представлены деньги с изображением астронавта Салли Райд, активиста и поэта Майи Энджелоу, первой женщины-вождя племени чероки Вилмы Мэнкиллер, суфражистки Аделины "Нины" Отеро-Уоррен.
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