https://ria.ru/20221020/aktrisa-1825377228.html

Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США

Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США - РИА Новости, 20.10.2022

Изображение актрисы азиатского происхождения появится на валюте США

Актриса Анна Мэй Вонг (1905-1961) стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США, пишет NPR. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:17

2022-10-20T16:17

2022-10-20T16:17

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актриса Анна Мэй Вонг (1905-1961) стала первой американкой азиатского происхождения, изображенной на валюте США, пишет NPR. Ее образ появится на монете номиналом 25 центов.Анна Мэй Вонг была первой американской кинозвездой азиатского происхождения в Голливуде и снялась более чем в 60 фильмах. Артистка боролась за более широкую репрезентацию азиатских народов в Голливуде и со стереотипами о них. Несмотря на то, что она считалась одной из самых красивых актрис, роли в ромкомах ей не доставались, уточняет The New York Times: в США действовал закон, запрещающий представителям разных рас целоваться на экране.В 1960 году Вонг была удостоена звезды на голливудской "Аллее славы". Второй американкой азиатского происхождения, получившей такую награду, в 2019 году стала Люси Лью. Это пятая монета из серии "Американские женщины". Ранее были представлены деньги с изображением астронавта Салли Райд, активиста и поэта Майи Энджелоу, первой женщины-вождя племени чероки Вилмы Мэнкиллер, суфражистки Аделины "Нины" Отеро-Уоррен.

https://ria.ru/20221013/lamanova-1823657551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, сша