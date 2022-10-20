https://ria.ru/20221020/aeroport-1825379526.html

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону 2023 г.

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону 2023 г. - РИА Новости, 20.10.2022

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону 2023 г.

Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:43

2022-10-20T14:43

2022-10-20T18:15

сергей цивилев

новокузнецк

междуреченск

россия

отдых в россии

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Обновленный аэропорт Новокузнецка откроют к горнолыжному сезону 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк оценил ход строительства нового терминала аэропорта имени Б.В. Волынова."Важно, что в это нестабильное время, когда есть риск срывов поставок, уже закуплена большая часть оборудования и стройматериалов. И есть в Кузбассе специалисты, на которых можно положиться и быть уверенными: все объекты будут достроены согласно регламентам безопасности, надежности и туристической привлекательности. В настоящее время здесь благоустраивают привокзальную площадь, организовывают подъезды, пешеходные зоны, заменили коммуникации. Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в СТК "Шерегеш", и едущих в Междуреченск. Потенциал для новых инвесторов колоссальный, туристам есть куда поехать через обновленную воздушную гавань в Новокузнецке", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Со ссылкой на генерального директора ООО "АЭРОКУЗБАСС" Кирилла Ермакова отмечается, что из-за изменений, которые нужно будет внести в проект, сроки завершения строительства сдвигаются.Уточняется, что новый терминал возведут за действующим аэровокзалом. В четырехэтажном здании разместят зоны внутренних и международных вылетов. Аэропорт будет обеспечен тремя телетрапами. После благоустройства привокзальной площади расширена зона парковки со 127 до 330 машиномест."Внутри терминала идут серьезные изменения, связанные с организацией приема гостей. Одно из основных нововведений — единственный в России удаленный багажный терминал, который существенно облегчит поездку туристам. Очень быстро развивается горнолыжный курорт "Шерегеш", в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале", — цитирует пресс-служба Цивилева.Также губернатор поставил задачу обеспечить рост пассажиропотока аэропорта, все возможности, по мнению главы региона, для этого есть. Ожидается, что к концу 2022 года показатель составит 417 тысяч человек. По словам Цивилева, на следующий год в региональный бюджет заложены средства на субсидирование авиаперевозок, будут введены новые авиационные маршруты.

https://rsport.ria.ru/20220929/sport-1820234660.html

https://ria.ru/20220913/novokuznetsk-1816538734.html

новокузнецк

междуреченск

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей цивилев, новокузнецк, междуреченск, россия, отдых в россии, кемеровская область