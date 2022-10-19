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Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов - РИА Новости, 19.10.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221019/zhile-1825064692.html
Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов
Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов - РИА Новости, 19.10.2022
Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов
Челябинская область до конца 2023 года согласно плану-графику достроит оставшиеся 35 объектов незавершенного строительства, так, до конца текущего года более... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:44
2022-10-19T11:44
челябинская область
общество
жилье
алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Челябинская область до конца 2023 года согласно плану-графику достроит оставшиеся 35 объектов незавершенного строительства, так, до конца текущего года более 500 граждан, ожидающих свои квартиры, станут новоселами, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Губернатор принял участие в совещании по вопросу восстановления прав дольщиков. По словам главы региона, на 13 октября 2022 года в Едином реестре объектов незавершенного строительства числится 35 проблемных домов, в регионе сформирован план-график, согласно которому ведется работа по решению вопроса."Задача - достроить до конца 2023 года оставшиеся 35 домов и полностью закрыть все проблемные объекты из списка. Подтверждаем план-график. Работа в регионе организована", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Так, по словам главы региона, помимо двух домов строительной компании "Радуга" уже в этом году должны быть достроены объекты застройщиков "СтройДом" (дом 4, первая очередь) и "Сервиспроект" (дом №7), в общей сложности благодаря поддержке Фонда развития территорий до конца текущего года 547 дольщиков Челябинской области станут счастливыми новоселами.По данным Фонда развития территорий, в настоящее время в Едином реестре проблемных объектов находятся 35 долгостроев Челябинской области, в правах необходимо восстановить 2 тысячи человек, так, 1,8 тысячи дольщиков региона ожидают свои квартиры в 17 домах, для завершения строительства которых применяются федеральные механизмы. Все они находятся в работе регионального фонда.По словам главного управляющего директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Константина Тимофеева, работа по проблемным объектам в регионе идет согласно графику. Он также поблагодарил Текслера за то, что глава региона держит на личном контроле исполнение дорожной карты достройки домов и в целом вопрос восстановления прав пострадавших граждан. "Видим, что динамика положительная по решению данной проблемы, но при этом осталась достройка самых трудных объектов, поэтому продолжим в том же темпе решать эти вопросы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Тимофеева.По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе, в дорожную карту по восстановлению прав участников долевого строительства, утвержденную губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, по состоянию на 1 октября 2022 года, включено 24 объекта. "В отношении 17 домов принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства. По итогам работ до конца 2023 года различными способами будут восстановлены права всех дольщиков, включенных в "дорожную карту", - цитирует пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона слова Элбакидзе.По данным министерства строительства и инфраструктуры области, в 2021 году в Челябинской области было введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 700 тысяч квадратных метров — многоквартирные жилые дома. За 8 месяцев 2022 года ввод жилья в Челябинской области составил почти 1,4 миллиона квадратных метров, при этом 500 тысяч квадратных метров — это многоквартирные жилые дома.
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общество, жилье, алексей текслер, челябинская область
Челябинская область, Общество, Жилье, Алексей Текслер, Челябинская область
11:44 19.10.2022
 
Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов

Губернатор Текслер: Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Челябинская область до конца 2023 года согласно плану-графику достроит оставшиеся 35 объектов незавершенного строительства, так, до конца текущего года более 500 граждан, ожидающих свои квартиры, станут новоселами, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Губернатор принял участие в совещании по вопросу восстановления прав дольщиков. По словам главы региона, на 13 октября 2022 года в Едином реестре объектов незавершенного строительства числится 35 проблемных домов, в регионе сформирован план-график, согласно которому ведется работа по решению вопроса.
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"Задача - достроить до конца 2023 года оставшиеся 35 домов и полностью закрыть все проблемные объекты из списка. Подтверждаем план-график. Работа в регионе организована", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Так, по словам главы региона, помимо двух домов строительной компании "Радуга" уже в этом году должны быть достроены объекты застройщиков "СтройДом" (дом 4, первая очередь) и "Сервиспроект" (дом №7), в общей сложности благодаря поддержке Фонда развития территорий до конца текущего года 547 дольщиков Челябинской области станут счастливыми новоселами.
По данным Фонда развития территорий, в настоящее время в Едином реестре проблемных объектов находятся 35 долгостроев Челябинской области, в правах необходимо восстановить 2 тысячи человек, так, 1,8 тысячи дольщиков региона ожидают свои квартиры в 17 домах, для завершения строительства которых применяются федеральные механизмы. Все они находятся в работе регионального фонда.
По словам главного управляющего директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Константина Тимофеева, работа по проблемным объектам в регионе идет согласно графику. Он также поблагодарил Текслера за то, что глава региона держит на личном контроле исполнение дорожной карты достройки домов и в целом вопрос восстановления прав пострадавших граждан. "Видим, что динамика положительная по решению данной проблемы, но при этом осталась достройка самых трудных объектов, поэтому продолжим в том же темпе решать эти вопросы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Тимофеева.
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По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе, в дорожную карту по восстановлению прав участников долевого строительства, утвержденную губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, по состоянию на 1 октября 2022 года, включено 24 объекта. "В отношении 17 домов принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства. По итогам работ до конца 2023 года различными способами будут восстановлены права всех дольщиков, включенных в "дорожную карту", - цитирует пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона слова Элбакидзе.
По данным министерства строительства и инфраструктуры области, в 2021 году в Челябинской области было введено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, из них порядка 700 тысяч квадратных метров — многоквартирные жилые дома. За 8 месяцев 2022 года ввод жилья в Челябинской области составил почти 1,4 миллиона квадратных метров, при этом 500 тысяч квадратных метров — это многоквартирные жилые дома.
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