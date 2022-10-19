https://ria.ru/20221019/zeporozhe-1825182697.html

В Запорожской области усилят все меры безопасности

В Запорожской области усилят все меры безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

В Запорожской области усилят все меры безопасности

Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены, заявил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:51

2022-10-19T17:51

2022-10-19T18:18

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

введение военного положения на новых территориях россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что руководство региона полностью поддерживает решение президента РФ о введении военного положения. "Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения", - отметил Балицкий.Кроме того, на время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия. Комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие, заявил Балицкий."Безусловно, будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, усилена работа контрольно-пропускных пунктов", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, введение военного положения на новых территориях россии