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В Запорожской области усилят все меры безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
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https://ria.ru/20221019/zeporozhe-1825182697.html
В Запорожской области усилят все меры безопасности
В Запорожской области усилят все меры безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
В Запорожской области усилят все меры безопасности
Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены, заявил врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:51
2022-10-19T18:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он подчеркнул, что руководство региона полностью поддерживает решение президента РФ о введении военного положения. "Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения", - отметил Балицкий.Кроме того, на время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия. Комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие, заявил Балицкий."Безусловно, будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, усилена работа контрольно-пропускных пунктов", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Введение военного положения на новых территориях России
17:51 19.10.2022 (обновлено: 18:18 19.10.2022)
 
В Запорожской области усилят все меры безопасности

Балицкий: меры безопасности в Запорожской области продолжат действовать и будут усилены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что руководство региона полностью поддерживает решение президента РФ о введении военного положения. "Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения", - отметил Балицкий.
Кроме того, на время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия. Комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие, заявил Балицкий.
"Безусловно, будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, усилена работа контрольно-пропускных пунктов", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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