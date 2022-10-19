https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825122054.html
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным - РИА Новости, 19.10.2022
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным
Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:11
2022-10-19T15:11
2022-10-19T18:03
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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владимир рогов
запорожская область
донецкая народная республика
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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15:11 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным
Рогов заявил, что введение военного положения в Запорожской области стабилизирует ситуацию