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Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825122054.html
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным - РИА Новости, 19.10.2022
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным
Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:11
2022-10-19T18:03
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир рогов
запорожская область
донецкая народная республика
владимир путин
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир рогов, запорожская область, донецкая народная республика, владимир путин, сергей собянин, россия, введение военного положения на новых территориях россии
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия, Введение военного положения на новых территориях России
15:11 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным

Рогов заявил, что введение военного положения в Запорожской области стабилизирует ситуацию

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", - сказал РИА Новости Рогов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир РоговЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей СобянинРоссияВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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