https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825122054.html

Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным

Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным - РИА Новости, 19.10.2022

Запорожские власти назвали введение военного положения оправданным

Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:11

2022-10-19T15:11

2022-10-19T18:03

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир рогов

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донецкая народная республика

владимир путин

сергей собянин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Введение военного положения является оправданным и своевременным решением, которое позволит стабилизировать и улучшить ситуацию, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации. Меры, предусмотренные военным положением, позволят стабилизировать и улучшить ситуацию в регионах, в значительно степени сократить диверсии и вывести на более высокий уровень эффективность использования госаппарата", - сказал РИА Новости Рогов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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