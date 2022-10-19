https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825027407.html

В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры

В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2022

В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры

Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:04

2022-10-19T09:04

2022-10-19T09:06

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области."Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - написал Старух в своем Telegram-канале.По его данным, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, запорожье