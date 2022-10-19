09:04 19.10.2022 (обновлено: 09:06 19.10.2022)
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры
Глава ОВА Старух: объект критической инфраструктуры загорелся в запорожском селе
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области.
"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - написал Старух в своем Telegram-канале.
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По его данным, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".