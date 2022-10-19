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В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/zaporozhe-1825027407.html
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2022
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры
Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T09:04
2022-10-19T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожье
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области."Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - написал Старух в своем Telegram-канале.По его данным, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы рф, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Запорожье
09:04 19.10.2022 (обновлено: 09:06 19.10.2022)
 
В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры

Глава ОВА Старух: объект критической инфраструктуры загорелся в запорожском селе

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области.
"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - написал Старух в своем Telegram-канале.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
По его данным, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы РФЗапорожье
 
 
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