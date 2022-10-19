https://ria.ru/20221019/zakharova-1825069119.html

Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком

Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком - РИА Новости, 19.10.2022

Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:56

2022-10-19T11:56

2022-10-19T11:59

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру.Госдепартамент США 29 сентября распространил текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста, в котором говорилось, что в течение 45 лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз якобы подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру. По данным американской стороны, заявление сделали представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США."Это настоящий фейк, чистая ложь...", - написала Захарова в Telegram-канале.Она напомнила, что спустя три месяца после трагедии в Бабьем Яру, в январе 1942 года в газете "Правда" был напечатан текст ноты наркоминдел Вячеслава Молотова, направленной всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, содержавший подробное описание чудовищных зверств германских властей на захваченных ими советских территориях."Спецуполномоченные" пошли дальше фейков - прозвучало циничное обвинение нашей страны в стремлении "исказить и присвоить историю Холокоста". При этом не нашлось ни одного слова осуждения киевского режима, который с 2014 года открыто и последовательно возвел в ранг национальных героев всех сообщников нацистов", - добавила Захарова.Она отметила, что именно Великобритания, Канада и США после Второй мировой войны приютили основную массу сбежавших бандеровцев и прочих восточноевропейских соучастников Холокоста."Англосаксы и их сателлиты покрывают развязанную Польшей, странами Балтии и киевским режимом "войну с памятниками" советским солдатам - тем, кто тогда остановил Холокост. Печально, что правда о тех временах не нужна на Западе даже тем, кто профессионально занимается темами геноцида. Им нужно очернить подвиг наших солдат во время Великой Отечественной войны и сейчас - когда Россия была вынуждена встать на защиту русскоязычного населения в борьбе с идеологическими наследниками фашистских коллаборационистов", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221014/zakharova-1824196584.html

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