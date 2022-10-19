Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/zakharova-1825069119.html
Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком
Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком - РИА Новости, 19.10.2022
Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:56
2022-10-19T11:59
в мире
мария захарова
вячеслав молотов
россия
сша
ссср
государственный департамент сша
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру.Госдепартамент США 29 сентября распространил текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста, в котором говорилось, что в течение 45 лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз якобы подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру. По данным американской стороны, заявление сделали представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США."Это настоящий фейк, чистая ложь...", - написала Захарова в Telegram-канале.Она напомнила, что спустя три месяца после трагедии в Бабьем Яру, в январе 1942 года в газете "Правда" был напечатан текст ноты наркоминдел Вячеслава Молотова, направленной всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, содержавший подробное описание чудовищных зверств германских властей на захваченных ими советских территориях."Спецуполномоченные" пошли дальше фейков - прозвучало циничное обвинение нашей страны в стремлении "исказить и присвоить историю Холокоста". При этом не нашлось ни одного слова осуждения киевского режима, который с 2014 года открыто и последовательно возвел в ранг национальных героев всех сообщников нацистов", - добавила Захарова.Она отметила, что именно Великобритания, Канада и США после Второй мировой войны приютили основную массу сбежавших бандеровцев и прочих восточноевропейских соучастников Холокоста."Англосаксы и их сателлиты покрывают развязанную Польшей, странами Балтии и киевским режимом "войну с памятниками" советским солдатам - тем, кто тогда остановил Холокост. Печально, что правда о тех временах не нужна на Западе даже тем, кто профессионально занимается темами геноцида. Им нужно очернить подвиг наших солдат во время Великой Отечественной войны и сейчас - когда Россия была вынуждена встать на защиту русскоязычного населения в борьбе с идеологическими наследниками фашистских коллаборационистов", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221014/zakharova-1824196584.html
https://ria.ru/20221019/zakharova-1825024437.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, вячеслав молотов, россия, сша, ссср, государственный департамент сша, telegram (приложение)
В мире, Мария Захарова, Вячеслав Молотов, Россия, США, СССР, Государственный департамент США, Telegram (приложение)
11:56 19.10.2022 (обновлено: 11:59 19.10.2022)
 
Захарова назвала заявление о цензуре событий в Бабьем Яру фейком

Захарова назвала заявления западных представителей о цензуре событий в Бабьем Яру фейком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру.
Госдепартамент США 29 сентября распространил текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста, в котором говорилось, что в течение 45 лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз якобы подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру. По данным американской стороны, заявление сделали представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 20:21
Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"
"Это настоящий фейк, чистая ложь...", - написала Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что спустя три месяца после трагедии в Бабьем Яру, в январе 1942 года в газете "Правда" был напечатан текст ноты наркоминдел Вячеслава Молотова, направленной всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, содержавший подробное описание чудовищных зверств германских властей на захваченных ими советских территориях.
"Спецуполномоченные" пошли дальше фейков - прозвучало циничное обвинение нашей страны в стремлении "исказить и присвоить историю Холокоста". При этом не нашлось ни одного слова осуждения киевского режима, который с 2014 года открыто и последовательно возвел в ранг национальных героев всех сообщников нацистов", - добавила Захарова.
Она отметила, что именно Великобритания, Канада и США после Второй мировой войны приютили основную массу сбежавших бандеровцев и прочих восточноевропейских соучастников Холокоста.
"Англосаксы и их сателлиты покрывают развязанную Польшей, странами Балтии и киевским режимом "войну с памятниками" советским солдатам - тем, кто тогда остановил Холокост. Печально, что правда о тех временах не нужна на Западе даже тем, кто профессионально занимается темами геноцида. Им нужно очернить подвиг наших солдат во время Великой Отечественной войны и сейчас - когда Россия была вынуждена встать на защиту русскоязычного населения в борьбе с идеологическими наследниками фашистских коллаборационистов", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
08:44
Попытки США "усилить" Киев ведут к разрушению Украины, заявила Захарова
 
В миреМария ЗахароваВячеслав МолотовРоссияСШАСССРГосударственный департамент СШАTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала