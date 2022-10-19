https://ria.ru/20221019/zabastovka-1825074892.html
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку - РИА Новости, 19.10.2022
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку
Водители автобусов в Нидерландах объявили трехдневную забастовку с требованием улучшить трудовой договор и повысить зарплату, передает портал NL Times. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:17
2022-10-19T12:17
2022-10-19T12:17
в мире
нидерланды
северный брабант
утрехт (город)
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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Водители автобусов в Нидерландах объявили трехдневную забастовку с требованием улучшить трудовой договор и повысить зарплату, передает портал NL Times.Водители автобусов в Нидерландах со среды начинают трехдневную забастовку с требованием улучшить трудовой договор и повысить зарплату в связи с ростом цен в стране.По словам представителя крупнейшего голландского профсоюза "Федерация голландских профсоюзов" (FVN) Марейн ван дер Хаг, работодатели не желают обсуждать изменения в коллективном трудовом договоре. Эту информацию также подтвердила "Ассоциация работодателей общественного транспорта" (VWOV). По их данным, работодатели намерены придерживаться существующего трудового договора.Отмечается, что "Федерация голландских профсоюзов" (FVN) не согласна как с нынешним предложением по зарплатам, так и с другими условиями действующего трудового договора."Эта забастовка вызвана нежеланием работодателей прийти к справедливому решению по коллективному трудовому договору", - заявила представитель FVN.В провинциях Северный Брабант, Утрехт и Южная Голландия водители автобусов намерены обратиться к властям с соответствующей петицией.Ранее сообщалось, что потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли, по окончательной оценке, до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.
https://ria.ru/20221018/zabastovka-1824997336.html
https://ria.ru/20221013/zabastovki-1823801160.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824696615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нидерланды, северный брабант, утрехт (город)
В мире, Нидерланды, Северный Брабант, Утрехт (город)
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку
В Нидерландах водители автобусов объявили трехдневную забастовку из-за роста цен
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости.
Водители автобусов в Нидерландах объявили трехдневную забастовку с требованием улучшить трудовой договор и повысить зарплату, передает
портал NL Times.
Водители автобусов в Нидерландах со среды начинают трехдневную забастовку с требованием улучшить трудовой договор и повысить зарплату в связи с ростом цен в стране.
По словам представителя крупнейшего голландского профсоюза "Федерация голландских профсоюзов" (FVN) Марейн ван дер Хаг, работодатели не желают обсуждать изменения в коллективном трудовом договоре. Эту информацию также подтвердила "Ассоциация работодателей общественного транспорта" (VWOV). По их данным, работодатели намерены придерживаться существующего трудового договора.
Отмечается, что "Федерация голландских профсоюзов" (FVN) не согласна как с нынешним предложением по зарплатам, так и с другими условиями действующего трудового договора.
"Эта забастовка вызвана нежеланием работодателей прийти к справедливому решению по коллективному трудовому договору", - заявила представитель FVN.
В провинциях Северный Брабант, Утрехт и Южная Голландия водители автобусов намерены обратиться к властям с соответствующей петицией.
Ранее сообщалось, что потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли, по окончательной оценке, до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.