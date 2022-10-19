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Югра успешно выполняет план по частичной мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221019/yugra-1825125469.html
Югра успешно выполняет план по частичной мобилизации
Югра успешно выполняет план по частичной мобилизации - РИА Новости, 19.10.2022
Югра успешно выполняет план по частичной мобилизации
План по реализации частичной мобилизации в Югре выполняется в полном объеме, сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:22
2022-10-19T15:22
ханты-мансийский автономный округ
частичная мобилизация в россии
наталья комарова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт – РИА Новости. План по реализации частичной мобилизации в Югре выполняется в полном объеме, сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе еженедельного заседания призывной комиссии по мобилизации."Все ключевые задачи решаются незамедлительно. В частности, для полного материального обеспечения, начиная с 19 октября, всем призванным жителям Югры начнут передавать региональные мобилизационные комплекты. Кроме того, всем военнослужащим будет начисляться заработная плата – 50 тысяч рублей, – как только тех припишут к какой-либо воинской части или формированию", – отметила Комарова.В свою очередь, руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева сообщила, что регион продолжает оказывать всестороннюю помощь военнослужащим и членам их семей."Так, мобилизованные югорчане получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей – 250 тысяч рублей после начала военной службы и 250 тысяч рублей после ее окончания. По решению гражданина деньги могут быть перечислены членам его семьи. Выплата не облагается подоходным налогом и не учитывается при начислении социальных пособий", – отметила Пономарева.По ее словам, также семьи мобилизованных могут рассчитывать на компенсацию родительской платы за детский сад, а также бесплатное получение школьниками двухразового горячего питания. Кроме того, в регионе оказывается всесторонняя помощь при устройстве детей мобилизованных в детские сады, школы, группы продленного дня и в секции дополнительного образования.Также в муниципалитетах Югра действуют рабочие группы по социальному сопровождения для помощи в решении насущных проблем родных и близких не только военнослужащих, но и добровольцев с контрактниками, добавили Пономарева.В свою очередь, первый заместитель главы региона Алексей Шипилов добавил, что для оперативного решения поставленных задач в округе работает горячая линия 122.
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частичная мобилизация в россии, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Частичная мобилизация в России, Наталья Комарова
15:22 19.10.2022
 

Югра успешно выполняет план по частичной мобилизации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт – РИА Новости. План по реализации частичной мобилизации в Югре выполняется в полном объеме, сообщила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе еженедельного заседания призывной комиссии по мобилизации.
"Все ключевые задачи решаются незамедлительно. В частности, для полного материального обеспечения, начиная с 19 октября, всем призванным жителям Югры начнут передавать региональные мобилизационные комплекты. Кроме того, всем военнослужащим будет начисляться заработная плата – 50 тысяч рублей, – как только тех припишут к какой-либо воинской части или формированию", – отметила Комарова.
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В свою очередь, руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева сообщила, что регион продолжает оказывать всестороннюю помощь военнослужащим и членам их семей.
"Так, мобилизованные югорчане получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей – 250 тысяч рублей после начала военной службы и 250 тысяч рублей после ее окончания. По решению гражданина деньги могут быть перечислены членам его семьи. Выплата не облагается подоходным налогом и не учитывается при начислении социальных пособий", – отметила Пономарева.
По ее словам, также семьи мобилизованных могут рассчитывать на компенсацию родительской платы за детский сад, а также бесплатное получение школьниками двухразового горячего питания. Кроме того, в регионе оказывается всесторонняя помощь при устройстве детей мобилизованных в детские сады, школы, группы продленного дня и в секции дополнительного образования.
Также в муниципалитетах Югра действуют рабочие группы по социальному сопровождения для помощи в решении насущных проблем родных и близких не только военнослужащих, но и добровольцев с контрактниками, добавили Пономарева.
"Еще в Югре проводится акция "Подари тепло защитнику", в рамках которой на сегодняшний день руками воспитанников интернатов и других социальных учреждений создано и передано более двух тысяч вязаных изделий", – сказала она.
В свою очередь, первый заместитель главы региона Алексей Шипилов добавил, что для оперативного решения поставленных задач в округе работает горячая линия 122.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЧастичная мобилизация в РоссииНаталья Комарова
 
 
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