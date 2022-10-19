https://ria.ru/20221019/vystavka-1825190275.html

Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку

Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку - РИА Новости, 19.10.2022

Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку

Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку "Салоны" Дени Дидро в 2023 году, сообщил генеральный директор Государственного... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:48

2022-10-19T18:48

2022-10-19T18:48

культура

новости культуры

михаил пиотровский

николай i

николай ii

екатеринбург

россия

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:60:3210:1867_1920x0_80_0_0_ebb2d03cdd0adcd70416677df76a0c5d.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку "Салоны" Дени Дидро в 2023 году, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Он также рассказал, что несколько проектов институции в 2023 году будут посвящены семье Романовых. В частности, новый выставочный сезон откроется экспозицией "Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей"."Вторая выставка "Цари и рыцари" — это рыцарская коллекция Романовых и любовь Николая Романова к рыцарским идеям", — говорит Пиотровский.Также в основном музейном комплексе Эрмитажа покажут экспозицию "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II" о формировании русского стиля.В центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланирована выставка, посвященная Екатерине I, и проект о северной столице — "Санкт-Петербург. Образы города". Центр "Эрмитаж-Казань" представит экспозицию "Игра в реальность. Обманки в искусстве". Коллекцию фарфора покажут в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Пиотровский объявил о выставках "Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор. Из цикла "Поднесение к Рождеству", "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана", "Путешествие Арканума. Фарфор Германии XVIII века".Отдельные выставки Пиотровский назвал "поворотом на Восток". В частности, речь идет о проекте "Александр Македонский. Путь на Восток". Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.

https://ria.ru/20221019/petergof-1825160273.html

екатеринбург

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, николай i, николай ii, екатеринбург, россия, омск, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина