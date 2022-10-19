https://ria.ru/20221019/vystavka-1825190275.html
Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку
Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку - РИА Новости, 19.10.2022
Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку
Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку "Салоны" Дени Дидро в 2023 году, сообщил генеральный директор Государственного... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:48
2022-10-19T18:48
2022-10-19T18:48
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку "Салоны" Дени Дидро в 2023 году, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Он также рассказал, что несколько проектов институции в 2023 году будут посвящены семье Романовых. В частности, новый выставочный сезон откроется экспозицией "Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей"."Вторая выставка "Цари и рыцари" — это рыцарская коллекция Романовых и любовь Николая Романова к рыцарским идеям", — говорит Пиотровский.Также в основном музейном комплексе Эрмитажа покажут экспозицию "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II" о формировании русского стиля.В центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланирована выставка, посвященная Екатерине I, и проект о северной столице — "Санкт-Петербург. Образы города". Центр "Эрмитаж-Казань" представит экспозицию "Игра в реальность. Обманки в искусстве". Коллекцию фарфора покажут в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Пиотровский объявил о выставках "Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор. Из цикла "Поднесение к Рождеству", "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана", "Путешествие Арканума. Фарфор Германии XVIII века".Отдельные выставки Пиотровский назвал "поворотом на Восток". В частности, речь идет о проекте "Александр Македонский. Путь на Восток". Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.
https://ria.ru/20221019/petergof-1825160273.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил пиотровский, николай i, николай ii, екатеринбург, россия, омск, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Михаил Пиотровский, Николай I, Николай II, Екатеринбург, Россия, Омск, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку
Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина представят совместную выставку в 2023 году
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку "Салоны" Дени Дидро в 2023 году, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Он также рассказал, что несколько проектов институции в 2023 году будут посвящены семье Романовых. В частности, новый выставочный сезон откроется экспозицией "Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей".
"Вторая выставка "Цари и рыцари" — это рыцарская коллекция Романовых и любовь Николая Романова к рыцарским идеям", — говорит Пиотровский.
Также в основном музейном комплексе Эрмитажа покажут экспозицию "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II" о формировании русского стиля.
В центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге запланирована выставка, посвященная Екатерине I, и проект о северной столице — "Санкт-Петербург. Образы города". Центр "Эрмитаж-Казань" представит экспозицию "Игра в реальность. Обманки в искусстве".
Коллекцию фарфора покажут в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. Пиотровский объявил о выставках "Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор. Из цикла "Поднесение к Рождеству", "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана", "Путешествие Арканума. Фарфор Германии XVIII века".
Отдельные выставки Пиотровский назвал "поворотом на Восток". В частности, речь идет о проекте "Александр Македонский. Путь на Восток".
Презентация планов проектно-выставочной деятельности на 2023 год — это новый формат взаимодействия министерства и подведомственных ему музейных организаций.
Как ранее отмечала министр культуры РФ Ольга Любимова, очные слушания презентаций выставочной деятельности позволят сформировать единый выставочный план.