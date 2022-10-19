https://ria.ru/20221019/vyezd-1825171181.html
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России - РИА Новости, 19.10.2022
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России
В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:19
2022-10-19T17:19
2022-10-19T18:01
здоровье - общество
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
введение военного положения на новых территориях россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_314:0:3210:1629_1920x0_80_0_0_86226b9ee36b873fd4f9db6051269164.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Если говорить, про мидовскую сторону, мы не слышали, даже проработки", - сказал Иванов журналистам.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_5b89b230225dfae90d5270dff6583095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, введение военного положения на новых территориях россии
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России
17:19 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России
В МИД заявили, что не слышали об обсуждении вопроса об ограничении выезда из России