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В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России - РИА Новости, 19.10.2022
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В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России - РИА Новости, 19.10.2022
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России
В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:19
2022-10-19T18:01
здоровье - общество
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Если говорить, про мидовскую сторону, мы не слышали, даже проработки", - сказал Иванов журналистам.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ.
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россия
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Евгения Нефедова
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здоровье - общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, введение военного положения на новых территориях россии
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Введение военного положения на новых территориях России
17:19 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России

В МИД заявили, что не слышали об обсуждении вопроса об ограничении выезда из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Если говорить, про мидовскую сторону, мы не слышали, даже проработки", - сказал Иванов журналистам.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:08
МИД не планирует закрывать диппредставительства в западных странах
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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