https://ria.ru/20221019/vyezd-1825171181.html

В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России

В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России - РИА Новости, 19.10.2022

В МИД не слышали о проработке вопроса об ограничении выезда из России

В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:19

2022-10-19T17:19

2022-10-19T18:01

здоровье - общество

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В министерстве иностранных дел не слышали о том, чтобы в России обсуждался вопрос об ограничении выезда из страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Если говорить, про мидовскую сторону, мы не слышали, даже проработки", - сказал Иванов журналистам.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20221019/predstavitelstva-1825121071.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, введение военного положения на новых территориях россии