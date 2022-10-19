https://ria.ru/20221019/voronezh-1825148223.html

Воронежский губернатор оценил обстановку в регионе

Воронежский губернатор оценил обстановку в регионе - РИА Новости, 19.10.2022

Воронежский губернатор оценил обстановку в регионе

Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения, в регионе пока не вводится никаких... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:19

2022-10-19T16:19

2022-10-19T16:30

общество

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения, в регионе пока не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению, заявил губернатор Александр Гусев.По данным правительства Воронежской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года губернатор Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба Воронежской области, готовится соответствующая документация, регламентирующая его работу и полномочия. Первое заседание штаба состоится в четверг, 20 октября, информируют власти.Власти отмечают, что в случае возможного введения новых мер поддержания безопасности в регионе правительство Воронежской области проинформирует об этом максимально оперативно.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

воронежская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)