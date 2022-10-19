16:19 19.10.2022 (обновлено: 16:30 19.10.2022)
Воронежский губернатор оценил обстановку в регионе
Воронежский губернатор Гусев назвал обстановку в области полностью контролируемой
Вид на город Воронеж. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения, в регионе пока не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению, заявил губернатор Александр Гусев.
По данным правительства Воронежской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года губернатор Александр Гусев поручил правительству региона начать формирование оперативного штаба Воронежской области, готовится соответствующая документация, регламентирующая его работу и полномочия. Первое заседание штаба состоится в четверг, 20 октября, информируют власти.
"На текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Власти отмечают, что в случае возможного введения новых мер поддержания безопасности в регионе правительство Воронежской области проинформирует об этом максимально оперативно.