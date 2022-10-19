https://ria.ru/20221019/voennye-1825179789.html

Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных

Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных - РИА Новости, 19.10.2022

Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных

Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:41

2022-10-19T17:41

2022-10-19T18:01

безопасность

михаил мишустин

россия

вооруженные силы рф

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на котором объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также объявил о создании в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, михаил мишустин, россия, вооруженные силы рф, введение военного положения на новых территориях россии