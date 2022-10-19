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Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных - РИА Новости, 19.10.2022
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Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных
Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных - РИА Новости, 19.10.2022
Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных
Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:41
2022-10-19T18:01
безопасность
михаил мишустин
россия
вооруженные силы рф
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на котором объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также объявил о создании в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации.
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безопасность, михаил мишустин, россия, вооруженные силы рф, введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Михаил Мишустин, Россия, Вооруженные силы РФ, Введение военного положения на новых территориях России
17:41 19.10.2022 (обновлено: 18:01 19.10.2022)
 
Мишустин призвал власти четко решать вопросы обеспечения военных

Мишустин: федеральные и региональные власти должны четко решать вопросы обеспечения ВС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТоржественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам
Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей ВС РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Задача, поставленная главой государства - повышение устойчивости работы экономики и промышленности. Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших вооруженных сил", - заявил Мишустин в среду.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на котором объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также объявил о создании в правительстве РФ координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
БезопасностьМихаил МишустинРоссияВооруженные силы РФВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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