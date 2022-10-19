https://ria.ru/20221019/vlast-1825116213.html
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти - РИА Новости, 19.10.2022
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:53
2022-10-19T14:53
2022-10-19T18:03
россия
владимир путин
безопасность
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, от всех руководителей субъектов Федерации требуется согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.Ранее президент заявил о том, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, введение военного положения на новых территориях россии
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Введение военного положения на новых территориях России
14:53 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Президент Путин заявил, что необходима собранность от всех уровней власти