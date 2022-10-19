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Путин призвал к собранности на всех уровнях власти - РИА Новости, 19.10.2022
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Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти - РИА Новости, 19.10.2022
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти
Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:53
2022-10-19T18:03
россия
владимир путин
безопасность
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, от всех руководителей субъектов Федерации требуется согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.Ранее президент заявил о том, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
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россия, владимир путин, безопасность, введение военного положения на новых территориях россии
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Введение военного положения на новых территориях России
14:53 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
Путин призвал к собранности на всех уровнях власти

Президент Путин заявил, что необходима собранность от всех уровней власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия", - сообщил Путин на заседании Совета безопасности РФ.
По его словам, от всех руководителей субъектов Федерации требуется согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.
Ранее президент заявил о том, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:49Специальная военная операция на Украине
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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