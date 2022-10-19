https://ria.ru/20221019/vlast-1825116213.html

Путин призвал к собранности на всех уровнях власти

Путин призвал к собранности на всех уровнях власти - РИА Новости, 19.10.2022

Путин призвал к собранности на всех уровнях власти

Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:53

2022-10-19T14:53

2022-10-19T18:03

россия

владимир путин

безопасность

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Необходима собранность от всех уровней власти, особая ответственность лежит на главах регионов, получивших дополнительные полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, от всех руководителей субъектов Федерации требуется согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения.Ранее президент заявил о том, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. Путин также поручил мэру Москвы Сергею Собянину подключиться к обеспечению координации регионов по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, безопасность, введение военного положения на новых территориях россии