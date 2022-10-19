https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825081450.html

Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма

Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма - РИА Новости, 19.10.2022

Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма

Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" полностью отреставрирована после акта вандализма, сообщил искусствовед, исследователь русского... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:42

2022-10-19T12:42

2022-10-19T12:42

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" полностью отреставрирована после акта вандализма, сообщил искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.Полотно вошло в состав выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Выставка откроется для широкой публики 20 октября.Сарабьянов, выступивший куратором выставки, рассказал, что Лепорская является автором названия направления "постсупрематизм": она придумала его в 60-е годы, когда у нее открывалась в Париже персональная выставка.Нарисованные глазаВечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской, на выставке в "Ельцин Центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).В начале февраля Минкультуры РФ сообщало, что полотно находится на реставрации в Третьяковской галерее, страховая компания уже возместила расходы. Сейчас в залах экспозиции русского искусства ХХ века в Новой Третьяковке рядом с произведениями Малевича висит ряд работ Лепорской — "Женщина с вазой", "Фигура у цветной колонны", "Три женские фигуры" и "Поясная фигура в желтом".Выставка проходит в Еврейском музее до 19 февраля 2023 года. Среди художников, чьи произведения представлены в экспозиции, — Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Михаил Векслер, Роберт Фальк.Экспозиция представит три периода творчества и жизни Малевича: от Витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности в 1919-1921 годах, этап создания Государственного института художественной культуры в Петрограде и становление научной работы в институте под руководством Казимира Малевича, и третий период — после закрытия Гинхука в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления становятся объектом обвинений в формализме и вытесняются официальным советским искусством.

https://ria.ru/20220909/restavratsiya-1815724522.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, вандализм, реставрация, российский еврейский музей толерантности, выставки, куда сходить