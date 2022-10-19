https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825081450.html
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма - РИА Новости, 19.10.2022
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма
Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" полностью отреставрирована после акта вандализма, сообщил искусствовед, исследователь русского... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:42
2022-10-19T12:42
2022-10-19T12:42
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вандализм
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" полностью отреставрирована после акта вандализма, сообщил искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.Полотно вошло в состав выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Выставка откроется для широкой публики 20 октября.Сарабьянов, выступивший куратором выставки, рассказал, что Лепорская является автором названия направления "постсупрематизм": она придумала его в 60-е годы, когда у нее открывалась в Париже персональная выставка.Нарисованные глазаВечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской, на выставке в "Ельцин Центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).В начале февраля Минкультуры РФ сообщало, что полотно находится на реставрации в Третьяковской галерее, страховая компания уже возместила расходы. Сейчас в залах экспозиции русского искусства ХХ века в Новой Третьяковке рядом с произведениями Малевича висит ряд работ Лепорской — "Женщина с вазой", "Фигура у цветной колонны", "Три женские фигуры" и "Поясная фигура в желтом".Выставка проходит в Еврейском музее до 19 февраля 2023 года. Среди художников, чьи произведения представлены в экспозиции, — Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Михаил Векслер, Роберт Фальк.Экспозиция представит три периода творчества и жизни Малевича: от Витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности в 1919-1921 годах, этап создания Государственного института художественной культуры в Петрограде и становление научной работы в институте под руководством Казимира Малевича, и третий период — после закрытия Гинхука в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления становятся объектом обвинений в формализме и вытесняются официальным советским искусством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, вандализм, реставрация, российский еврейский музей толерантности, выставки, куда сходить
Культура, Новости культуры, Вандализм, Реставрация, Российский еврейский музей толерантности, Выставки, куда сходить
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма
Картина Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлена, заявил эксперт Андрей Сарабьянов
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" полностью отреставрирована после акта вандализма, сообщил искусствовед, исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.
Полотно вошло в состав выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Выставка откроется для широкой публики 20 октября.
"Если вы всмотритесь в картину, там на самом деле видны и глазки, и ротики. Это авторский замысел. Я думаю, абсолютно сознательный. Она сначала написала эти условные "портретики" с чертами лица, а потом — видно, что она прозрачной более-менее краской бежевой широкой кистью их закрасила, чтобы они были видны. Это ее замысел. Следов вандализма нет никаких, все подчищено", — сказал он в ходе пресс-показа выставки накануне открытия.
Сарабьянов, выступивший куратором выставки, рассказал, что Лепорская является автором названия направления "постсупрематизм": она придумала его в 60-е годы, когда у нее открывалась в Париже персональная выставка.
Вечером 7 декабря злоумышленник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Лепорской, на выставке в "Ельцин Центре". Дирекция центра заявила о происшествии в полицию 20 декабря. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев, в отношении него было возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча имущества в общественном месте).
В начале февраля Минкультуры РФ сообщало, что полотно находится на реставрации в Третьяковской галерее, страховая компания уже возместила расходы. Сейчас в залах экспозиции русского искусства ХХ века в Новой Третьяковке рядом с произведениями Малевича висит ряд работ Лепорской — "Женщина с вазой", "Фигура у цветной колонны", "Три женские фигуры" и "Поясная фигура в желтом".
Выставка проходит в Еврейском музее до 19 февраля 2023 года. Среди художников, чьи произведения представлены в экспозиции, — Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Михаил Векслер, Роберт Фальк.
Экспозиция представит три периода творчества и жизни Малевича: от Витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности в 1919-1921 годах, этап создания Государственного института художественной культуры в Петрограде и становление научной работы в институте под руководством Казимира Малевича, и третий период — после закрытия Гинхука в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления становятся объектом обвинений в формализме и вытесняются официальным советским искусством.