https://ria.ru/20221019/uborka-1825055379.html

В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои

В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои - РИА Новости, 19.10.2022

В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои

Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:15

2022-10-19T11:15

2022-10-19T11:15

алтайский край

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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства."Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей. По данным на 17 октября, рапса получено 285 тысяч тонн, льна - 249 тысяч тонн, сои - 189 тысяч тонн. Сборы аналогичны прошлогодним", - говорится в сообщении.Также в регионе продолжается уборка подсолнечника. Его обмолотили с 77% площадей, урожай составил 682 тысячи тонн, отмечают в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алтайский край, россия, экономика