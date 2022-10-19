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В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои - РИА Новости, 19.10.2022
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои
Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:15
2022-10-19T11:15
2022-10-19T11:15
алтайский край
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экономика
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства."Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей. По данным на 17 октября, рапса получено 285 тысяч тонн, льна - 249 тысяч тонн, сои - 189 тысяч тонн. Сборы аналогичны прошлогодним", - говорится в сообщении.Также в регионе продолжается уборка подсолнечника. Его обмолотили с 77% площадей, урожай составил 682 тысячи тонн, отмечают в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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алтайский край, россия, экономика
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Экономика
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои
Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей
БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей. По данным на 17 октября, рапса получено 285 тысяч тонн, льна - 249 тысяч тонн, сои - 189 тысяч тонн. Сборы аналогичны прошлогодним", - говорится в сообщении.
Также в регионе продолжается уборка подсолнечника. Его обмолотили с 77% площадей, урожай составил 682 тысячи тонн, отмечают в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.