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В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои - РИА Новости, 19.10.2022
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Алтайский край
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В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои - РИА Новости, 19.10.2022
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои
Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:15
2022-10-19T11:15
алтайский край
алтайский край
россия
экономика
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы&nbsp; аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства."Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей. По данным на 17 октября, рапса получено 285 тысяч тонн, льна - 249 тысяч тонн, сои - 189 тысяч тонн. Сборы аналогичны прошлогодним", - говорится в сообщении.Также в регионе продолжается уборка подсолнечника. Его обмолотили с 77% площадей, урожай составил 682 тысячи тонн, отмечают в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.
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Алтайский край, Алтайский край, Россия, Экономика
11:15 19.10.2022
 
В Алтайском крае завершается уборка льна, рапса и сои

Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Уборка льна, рапса и сои завершается в Алтайском крае, сборы  аналогичны прошлогодним, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Аграрии Алтайского края убрали рапс, лен и сою с 94-96% площадей. По данным на 17 октября, рапса получено 285 тысяч тонн, льна - 249 тысяч тонн, сои - 189 тысяч тонн. Сборы аналогичны прошлогодним", - говорится в сообщении.
Также в регионе продолжается уборка подсолнечника. Его обмолотили с 77% площадей, урожай составил 682 тысячи тонн, отмечают в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.
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