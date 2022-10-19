Эксперты рассказали, на сколько подорожает отдых в Турции в следующем году
АТОР: эксперты считают, что отдых в Турции в следующем году подорожает на 20 процентов
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эксперты турбизнеса Турции делятся планами на будущий сезон и прогнозируют рост цен на отдых в 2023 году на 15, а то и 20 процентов, сообщает АТОР.
По итогам текущего года страна планирует принять 47 миллионов путешественников, вместо планируемых ранее 42 миллионов, рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. План на будущий год — 53 миллиона зарубежных гостей, говорит Мехмет Ишлер из Федерации отельеров Турции (TÜROFED).
Более того, цель — привлечь обеспеченных отдыхающих. "Мы идем к этому. Так, в Анталье сейчас уже не продаются номера за 20-30 евро в сутки, с этим покончено", — констатирует президент Ассоциации отельеров Средиземноморского региона (AKTOB) Эркан Яаджи.
Эксперты отмечают, что владельцы гостиниц уже сейчас увеличили стоимость проживания на следующий год на 20, а некоторые и на 50 процентов. Следствием этого станет сокращение продолжительности каникул, прогнозирует президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря (GETOB) Бюлент Бюльбюльоглу.
В Турции делают ставку на европейцев: энергетический кризис не прекратится, стоимость перелетов будет увеличиваться, прогнозируют эксперты. Для жителей ЕС Турция — хороший вариант отдыха: тепло, относительно недорого и добираться до курортов недалеко.
Для россиян из-за дефицита авиаперевозки цены на отдых в Турции за год возросли на 100 и более процентов, говорят эксперты. При этом спрос сохранился сейчас и будет в следующем году. Дело в том, что в Турцию поехали состоятельные туристы, которые спокойно платят за неделю отдыха от 300 тысяч рублей.
Правда, если стоимость каникул будет расти и дальше, туристы из РФ могут уменьшить сроки пребывания на курортах или даже пропустить год, отказавшись от визита.