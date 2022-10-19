https://ria.ru/20221019/turtsiya-1825048552.html

Эксперты рассказали, на сколько подорожает отдых в Турции в следующем году

Эксперты рассказали, на сколько подорожает отдых в Турции в следующем году - РИА Новости, 19.10.2022

Эксперты рассказали, на сколько подорожает отдых в Турции в следующем году

Эксперты турбизнеса Турции делятся планами на будущий сезон и прогнозируют рост цен на отдых в 2023 году на 15, а то и 20 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:41

2022-10-19T11:41

2022-10-19T11:41

туризм

туризм

новости - туризм

турция

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

цены

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800771217_0:393:2730:1929_1920x0_80_0_0_fb190d3bbf781e4e8348a8249d7b4067.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Эксперты турбизнеса Турции делятся планами на будущий сезон и прогнозируют рост цен на отдых в 2023 году на 15, а то и 20 процентов, сообщает АТОР.По итогам текущего года страна планирует принять 47 миллионов путешественников, вместо планируемых ранее 42 миллионов, рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. План на будущий год — 53 миллиона зарубежных гостей, говорит Мехмет Ишлер из Федерации отельеров Турции (TÜROFED).Более того, цель — привлечь обеспеченных отдыхающих. "Мы идем к этому. Так, в Анталье сейчас уже не продаются номера за 20-30 евро в сутки, с этим покончено", — констатирует президент Ассоциации отельеров Средиземноморского региона (AKTOB) Эркан Яаджи.Эксперты отмечают, что владельцы гостиниц уже сейчас увеличили стоимость проживания на следующий год на 20, а некоторые и на 50 процентов. Следствием этого станет сокращение продолжительности каникул, прогнозирует президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря (GETOB) Бюлент Бюльбюльоглу.В Турции делают ставку на европейцев: энергетический кризис не прекратится, стоимость перелетов будет увеличиваться, прогнозируют эксперты. Для жителей ЕС Турция — хороший вариант отдыха: тепло, относительно недорого и добираться до курортов недалеко.Для россиян из-за дефицита авиаперевозки цены на отдых в Турции за год возросли на 100 и более процентов, говорят эксперты. При этом спрос сохранился сейчас и будет в следующем году. Дело в том, что в Турцию поехали состоятельные туристы, которые спокойно платят за неделю отдыха от 300 тысяч рублей.Правда, если стоимость каникул будет расти и дальше, туристы из РФ могут уменьшить сроки пребывания на курортах или даже пропустить год, отказавшись от визита.

https://ria.ru/20221019/iordaniya-1824098750.html

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), цены, туристы, евросоюз