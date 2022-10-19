https://ria.ru/20221019/tseny-1825207228.html

Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента

Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента - РИА Новости, 19.10.2022

Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента

Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:10

2022-10-19T19:10

2022-10-19T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/57/397775779_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_57bfef7b4fd7c43e7abe5d49773c59d3.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%, говорится в сообщении Росстата."В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 100,4%", - говорится в документе.В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в сентябре остался на уровне августа в 3,8% после 6,1% в июле и 11,3% в июне.В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей замедлилось до 0,4% с 5,2% в августе (с начала года они снизились на 8,6%). В обрабатывающих производствах снижение цен, напротив, ускорилось - до 1,1% с 0,4% в августе (с начала года цены выросли на 2,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей прибавили 0,6% после роста на 4,6% месяцем ранее (с начала года выросли на 6,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре не изменились (с начала года - рост на 4,9%).В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в сентябре выросли на 0,7%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 4,7%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.

https://ria.ru/20220819/tseny-1810489135.html

https://ria.ru/20221019/inflyatsiya-1825206357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)