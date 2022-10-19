https://ria.ru/20221019/tseny-1825207228.html
Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента
Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента - РИА Новости, 19.10.2022
Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента
Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:10
2022-10-19T19:10
2022-10-19T19:10
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%, говорится в сообщении Росстата."В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 100,4%", - говорится в документе.В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в сентябре остался на уровне августа в 3,8% после 6,1% в июле и 11,3% в июне.В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей замедлилось до 0,4% с 5,2% в августе (с начала года они снизились на 8,6%). В обрабатывающих производствах снижение цен, напротив, ускорилось - до 1,1% с 0,4% в августе (с начала года цены выросли на 2,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей прибавили 0,6% после роста на 4,6% месяцем ранее (с начала года выросли на 6,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре не изменились (с начала года - рост на 4,9%).В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в сентябре выросли на 0,7%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 4,7%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.
https://ria.ru/20220819/tseny-1810489135.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Цены производителей промтоваров в России снизились на 0,8 процента
Росстат сообщил, что цены производителей промтоваров в сентябре снизились на 0,8 процента
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре замедлили снижение до 0,8% после снижения на 1% в августе, в годовом выражении рост составил 3,8%, говорится
в сообщении Росстата.
"В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 100,4%", - говорится в документе.
В годовом выражении рост цен производителей промышленных товаров в сентябре остался на уровне августа в 3,8% после 6,1% в июле и 11,3% в июне.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении снижение цен производителей замедлилось до 0,4% с 5,2% в августе (с начала года они снизились на 8,6%). В обрабатывающих производствах снижение цен, напротив, ускорилось - до 1,1% с 0,4% в августе (с начала года цены выросли на 2,6%). В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей прибавили 0,6% после роста на 4,6% месяцем ранее (с начала года выросли на 6,6%). В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре не изменились (с начала года - рост на 4,9%).
В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в добыче полезных ископаемых в сентябре выросли на 0,7%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 4,7%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 5%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 4,9%.