Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами
Sky News: Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс отменила запланированное на среду участие в мероприятии, в ходе которого она должна была отвечать на вопросы журналистов, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, премьер-министр в среду днем должна была посетить предприятие по производству электроники. Причину отмены участия в офисе премьера не назвали, сообщает телеканал.
Британские СМИ отмечают, что о решении стало известно "в последний момент".
Согласно данным нового опроса компании YouGov, большинство членов Консервативной партии (55%) считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна уйти в отставку, при этом треть тори хочет, чтобы вернулся Борис Джонсон. В настоящее время 77% британцев не поддерживают действия правительства, что является самым низким показателем за 11 лет с момента начала его отслеживания компанией YouGov, а уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до рекордных 10%.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.
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