https://ria.ru/20221019/trass-1825173572.html

Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами

Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами - РИА Новости, 19.10.2022

Трасс отменила участие в мероприятии, включающем общение с журналистами

Премьер Британии Лиз Трасс отменила запланированное на среду участие в мероприятии, в ходе которого она должна была отвечать на вопросы журналистов, сообщает... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:24

2022-10-19T17:24

2022-10-19T17:24

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс отменила запланированное на среду участие в мероприятии, в ходе которого она должна была отвечать на вопросы журналистов, сообщает телеканал Sky News.По данным телеканала, премьер-министр в среду днем должна была посетить предприятие по производству электроники. Причину отмены участия в офисе премьера не назвали, сообщает телеканал.Британские СМИ отмечают, что о решении стало известно "в последний момент".Согласно данным нового опроса компании YouGov, большинство членов Консервативной партии (55%) считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна уйти в отставку, при этом треть тори хочет, чтобы вернулся Борис Джонсон. В настоящее время 77% британцев не поддерживают действия правительства, что является самым низким показателем за 11 лет с момента начала его отслеживания компанией YouGov, а уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до рекордных 10%.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

https://ria.ru/20221018/otstavka-1824890654.html

https://ria.ru/20221013/krizis-1823811630.html

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лиз трасс, великобритания, в мире