https://ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-1825123110.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:24

2022-10-19T15:24

2022-10-19T15:24

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении успешно развивается наступление. Идет операция по освобождению села Первомайское, где ВСУ удерживают позиции с 2014 года. Наши войска отразили все атаки противника при попытке прорвать оборону в Херсонской области.Параллельно российские войска ликвидировали семь пунктов управления, три склада боеприпасов, две пусковые установки ЗРК С-300, 156 районов скопления живой силы и техники, 64 артиллерийских расчета. Средства ПВО сбили самолет Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также восемь противорадиолокационных ракет HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 873 реактивные системы залпового огня, 5891 танк и другие бронемашины, 3489 орудий полевой артиллерии и 6652 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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