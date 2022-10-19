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В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников - РИА Новости, 19.10.2022
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В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников
В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников - РИА Новости, 19.10.2022
В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников
Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T01:50
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сша
в мире
турция
афганистан
ирак
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу."Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение", — подчеркнул Мурадоглу.По его мнению, Штаты не считаются с правилами международного порядка, который якобы защищают. Проблема американских властей, уверен автор, заключается в том, что Вашингтон "видит мир таким, каким сам себе представляет"."Есть такое выражение: поставить себя на место другого. Америка и этого не делает. Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок. Так называемые "проекты национального строительства" в Афганистане и Ираке пошли прахом", — отметил он.Мурадоглу добавил, что действия США на мировой арене "привели к миллионам загубленных человеческих жизней". По его словам, история уже знает примеры, когда "ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения доводила общества до разрушения"."Америка словно "Титаник", который казался непотопляемым. Пока пассажиры набиваются в шлюпки, чтобы спасти свою жизнь, корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку", — заключил обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html
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сша, в мире, турция, афганистан, ирак
США, В мире, Турция, Афганистан, Ирак
01:50 19.10.2022 (обновлено: 05:27 19.10.2022)
 
В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников

Обозреватель Yeni Safak Мурадоглу: США теряют союзников из-за использования грубой силы

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
Флаги Турции и США - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу.
"Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение", — подчеркнул Мурадоглу.
По его мнению, Штаты не считаются с правилами международного порядка, который якобы защищают. Проблема американских властей, уверен автор, заключается в том, что Вашингтон "видит мир таким, каким сам себе представляет".
"Есть такое выражение: поставить себя на место другого. Америка и этого не делает. Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок. Так называемые "проекты национального строительства" в Афганистане и Ираке пошли прахом", — отметил он.
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Мурадоглу добавил, что действия США на мировой арене "привели к миллионам загубленных человеческих жизней". По его словам, история уже знает примеры, когда "ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения доводила общества до разрушения".
"Америка словно "Титаник", который казался непотопляемым. Пока пассажиры набиваются в шлюпки, чтобы спасти свою жизнь, корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку", — заключил обозреватель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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