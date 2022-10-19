https://ria.ru/20221019/soyuzniki-1825010539.html

В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников

В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников - РИА Новости, 19.10.2022

В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников

Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T01:50

2022-10-19T01:50

2022-10-19T05:27

сша

в мире

турция

афганистан

ирак

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу."Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение", — подчеркнул Мурадоглу.По его мнению, Штаты не считаются с правилами международного порядка, который якобы защищают. Проблема американских властей, уверен автор, заключается в том, что Вашингтон "видит мир таким, каким сам себе представляет"."Есть такое выражение: поставить себя на место другого. Америка и этого не делает. Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок. Так называемые "проекты национального строительства" в Афганистане и Ираке пошли прахом", — отметил он.Мурадоглу добавил, что действия США на мировой арене "привели к миллионам загубленных человеческих жизней". По его словам, история уже знает примеры, когда "ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения доводила общества до разрушения"."Америка словно "Титаник", который казался непотопляемым. Пока пассажиры набиваются в шлюпки, чтобы спасти свою жизнь, корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку", — заключил обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

сша

турция

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, турция, афганистан, ирак