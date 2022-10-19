01:50 19.10.2022 (обновлено: 05:27 19.10.2022)
В Турции объяснили, почему США теряют своих союзников
Обозреватель Yeni Safak Мурадоглу: США теряют союзников из-за использования грубой силы
© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вашингтон теряет своих союзников из-за проявления неуважения к их интересам и использования грубой силы, пишет обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу.
"Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение", — подчеркнул Мурадоглу.
По его мнению, Штаты не считаются с правилами международного порядка, который якобы защищают. Проблема американских властей, уверен автор, заключается в том, что Вашингтон "видит мир таким, каким сам себе представляет".
"Есть такое выражение: поставить себя на место другого. Америка и этого не делает. Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок. Так называемые "проекты национального строительства" в Афганистане и Ираке пошли прахом", — отметил он.
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Мурадоглу добавил, что действия США на мировой арене "привели к миллионам загубленных человеческих жизней". По его словам, история уже знает примеры, когда "ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения доводила общества до разрушения".
"Америка словно "Титаник", который казался непотопляемым. Пока пассажиры набиваются в шлюпки, чтобы спасти свою жизнь, корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку", — заключил обозреватель.
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